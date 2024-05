A Eugenio Derbez ya lo están divorciando de Alessandra Rosaldo, pero es el actor quien rompe el silencio sobre la predicción que le hicieron y que ni Mhoni Vidente se atrevió a tanto.

En ocasiones, Mhoni Vidente acierta sobre las relaciones amorosas y la salud de los famosos, pero esta vez ni ella fue quien aseguró que Eugenio Derbez está por divorciarse.

Ante ello, fue el propio actor, Eugenio Derbez de 62 años de edad, quien aclara qué es lo que pasa en su relación con Alessandra Rosaldo.

Eugenio Derbez se sorprendió y confirmó que hubo alguien que ya lo está divorciando de Alessandra Rosaldo tras 18 años de matrimonio, pero ¿qué tan cierta es la crisis matrimonial?

Durante la alfombra roja de Acapulco, la temporada tres de una serie de Apple+, Eugenio Derbez fue cuestionado sobre el rumor de un divorcio de Alessandra Rosaldo de 52 años de edad.

Y es que tras 18 años de matrimonio, podría verse como normal el hecho de que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo decidieran separarse. Sobre todo por el historial del actor mexicano.

Sin embargo, para ponerle fin a los rumores, Eugenio Derbez prefirió romper el silencio y aclarar qué de cierto hay en el chisme de divorcio de Alessandra Rosaldo.

El actor y productor de Radical, confirmó estar distanciado de Alessandra Rosaldo, pero no al nivel que se cree.

Eugenio Derbez señaló que efectivamente está distanciado de Alessandra Rosaldo porque ha estado trabajando “fuera de Los Ángeles”, pero eso no se traduce en divorcio, aseguró.

Por otra parte, señaló que a diferencia de lo que se dice “ya no se soportan”, detalló que más bien es Alessandra Rosaldo quien en ocasiones no lo aguanta.

“Hay días que Ale no me soporta, pero tenemos maravillosa relación”.

Asimismo, dejó ver que si Alessandra Rosaldo no viaja con él fuera de Los Ángeles, es porque Aitana va a la escuela ahí, de forma que ella está cumpliendo su papel de madre.

No, esta vez no fue Mhoni Vidente -de 47 años de edad- quien predijo que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo iban a caer en el divorcio.

Se trató de Martha Figueroa, quien dijo en su programa, Con Permiso, que le intuyó que andaban distanciados, tras ver ‘De viaje con los Derbez’.

“Se van a divorciar, no sé si hoy, en dos meses o en dos años, pero Alessandra y Eugenio no van a durar. Se ve que ya no se soportan (...) Es evidente que no se llevan bien ya.

Derbez es muy chistoso, pero ella se la pasa todo el programa diciendo que es mal marido, mal papá, que parece tonto”.

Martha Figueroa, periodista.