Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se van a divorciar porque “ya no se soportan”, asegura una chismosa que podría tener ‘voz de profeta’.

Alessandra Rosaldo -de 52 años de edad- y Eugenio Derbez, de 62 años de edad- llevan casados casi 12 años y son de las parejas más sólidas del medio.

En su reality ‘De viaje con los Derbez’, la pareja ha mostrado un poco de la dinámica de su matrimonio y tal parece que las cosas no andan muy bien.

Eugenio Derbez tacha de “celosa” a Alessandra Rosaldo porque no lo deja hablar de su ex, Victoria Ruffo

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se han mostrado muy felices, pero Martha Figueroa -de 57 años de edad- no les cree nada.

En una emisión del programa ‘Con permiso’, Martha Figueroa dio su humilde opinión sobre la relación de Eugenio Derbez y su esposa,

Para Martha Figueroa, será inminente el divorcio de Alessandra Rosaldo y el actor, pues se nota que “ya no se soportan”.

Martha Figueroa asegura que ella predijo el divorcio de Aislinn Derbez -de 38 años de edad- y Mauricio Ochamman, de 46 años de edad.

Es por eso que ahora siente que los siguientes en divorciarse, serán Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez.

“Se van a divorciar, no sé si hoy, no sé si en un año o en 6 meses, o en 2 años. Alessandra y Eugenio no van a durar, se ve que ya no se soportan”

Martha Figueroa