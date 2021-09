Eugenio Derbez es uno de los actores más reconocidos, tanto en México como en otros países.

Recordemos que Eugenio Derbez ha estado activo desde el año 1981 . Desde entonces ha continuado con su carrera, enfocándose en el género de comedia.

Hasta ahora, Eugenio Derbez se ha desarrollado como actor, actor de voz, comediante, guionista; además de productor y director de cine y televisión.

Eugenio Derbez acudió como invitado a una emisión reciente del “Tonight Show”, programa dirigido por Jimmy Fallon.

Eugenio Derbez y Jimmy Fallon comenzaron a hablar acerca de “CODA”, una película de drama estadounidense , la cual está escrita y dirigida por Sian Heder.

Por su parte, Eugenio Derbez forma parte del elenco de esta película, interpretando el papel de Bernardo.

Así que el presentador del “Tonight Show” no dudó en comentarle al actor mexicano que resulta bastante extraño verlo actuando en una producción de drama, cuando él se dedica a la comedia.

Incluso fue el mismo presentador quien le preguntó al productor y director de “No se aceptan devoluciones” si es complicado para él hacer que la gente lo tome en serio.

Luego de que Jimmy Fallon le hiciera tan determinante pregunta, Eugenio Derbez aprovechó para confesar que desea darle un completo giro a su carrera .

Además dejó en claro que le gustaría poder enfocarse a realizar producciones de drama.

“Eso es de lo que quiero hablarte, porque he estado haciendo comedia toda mi vida en México y Latinoamérica y este es uno de los pocos papeles dramáticos que he hecho en mi carrera. Pero me encanta y creo que voy a cambiar al drama”

Eugenio Derbez