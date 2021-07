Eugenio Derbez dedica video a Sammy Pérez: “aquí estoy, la ayuda no se presume”

México.- Eugenio Derbez ya contestó a las críticas porque supuestamente no ha apoyado a Sammy Pérez, su excompañero en XHDRBZ y que está grave de Covid-19.

A través de un video en redes sociales, Eugenio Derbez aseguró que ya se acercó a la familia, como al hospital donde está Sammy Pérez, para ver en qué puede ayudar.

El comediante y actor dijo que para ayudar no se necesita presumir.

En redes sociales Eugenio Derbez recibió varias críticas porque supuestamente no ha ayudado a Sammy Pérez, quien está grave por Covid-19.

Este 20 de julio el comediante y productor subió un video a redes sociales para desmentir sobre el no apoyo a Sammy Pérez.

Eugenio Derbez contó que desde que supo que Sammy Pérez está enfermo, a través de terceras personas, se puso en contacto con su familia y con el hospital.

Comentó que para ayudar no necesita presumirlo en redes sociales, sino ayudar de corazón.

“Yo creo que cuando uno ayuda genuinamente y de corazón lo que uno quiere es ayudar, no presumir, no cacarearlo. La ayuda, yo creo, no se presume, ni se cacarea; se da y punto”.

Eugenio Derbez