¿Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se separan? El actor habla de su matrimonio (VIDEO)

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo han estado casados desde el 2012. Desde entonces se le ha visto a la pareja disfrutar de su matrimonio en innumerables ocasiones.

Sin embargo, recientemente comenzaron a surgir varias especulaciones acerca de que la historia de amor entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo podría llegar a su fin.

Recordemos que los rumores acerca de la posible separación entre la pareja comenzaron con el inicio de la segunda temporada de la serie “De viaje con los Derbez”, pues durante la primera temporada se tocó el tema de los divorcios.

Por esta razón, los fans de Derbez y Rosaldo concluyeron que habría una inminente separación entre el actor y la cantante.

Recientemente Eugenio Derbez tuvo un encuentro con varios medios de comunicación mientras llegaba al aeropuerto de la Ciudad de la México.

Fue ahí que al comediante se le hicieron varias preguntas acerca del deceso de Sammy Pérez, así como de la posible separación entre él y su esposa.

Entonces, Eugenio Derbez bromeó con el tema de la supuesta separación . Utilizando su característico sentido del humor, fue que mencionó estar separado de la vocalista de “Sentidos Opuestos”.

Luego de eso, el también comediante se sinceró acerca de las complicaciones que ha tenido su matrimonio durante este último año, lo que a su vez ha dado pie a los rumores de un posible divorcio.

De acuerdo con el actor y productor de “No se aceptan devoluciones”, ha tenido mucho trabajo en estos últimos meses, por lo que no ha podido pasar tiempo de calidad con su esposa.

“Lo que pasa es que ha sido un año muy difícil porque he tenido que trabajar mucho. Tuve una serie, luego una película, luego otra serie. Casi no he estado con ella en estos meses”

Eugenio Derbez