Eugenio Derbez -de 63 años de edad- está encantando porque su nieta Tessa es quien más se parece a él de toda su familia, aunque a Victoria Ruffo no le guste.

Aunque Eugenio Derbez no acudirá al cumpleaños de Tessa, el actor celebró que haya cumplido un año de vida.

Eugenio Derbez celebra que Tessa sea parezca mucho a él

Tessa unió a la familia de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo -de 63 años de edad- pero llamó la atención de muchos el gran parecido que tiene la bebé con el actor.

Eugenio Derbez es el más feliz con que su segunda nieta tenga varios de sus rasgos, así lo confesó en De Primera Mano.

Eugenio Derbez celebró que Tessa se parezca tanto a él (Facebook/@eugenioderbez)

“Yo creo que es la más parecida no solamente de mis nietas, incluso parece que fuera mi hija porque es muy, muy parecida a mí, cosa que me da mucho gusto” Eugenio Derbez

El actor expresó que está muy feliz de que Tessa se ha “su copia”, pues incluso parece que fuera su hija.

Eugenio Derbez sabe que el gran parecido de Tessa con él no le da tanto gusto a Victoria Ruffo: “Yo me imagino que no le da tanto gusto a la abuela”.

En noviembre de 2025, Eugenio Derbez compartió una publicación donde comparaba una foto de él cuando era bebé y Tessa.

Y sin duda, el parecido es evidente y escribió: “Volvía a nacer por quinta vez”.

Llama la atención que los genes de Eugenio Derbez sean tan dominantes, pues todos sus hijos son muy parecidos a él.

Tessa unió a Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo, revela Eugenio Derbez

El nacimiento de Tessa reunió a Eugenio Derbez y Victoria Ruffo tras varios años de distanciamiento.

Incluso, volvieron a fotografiarse juntos tras su complicada separación.

Eugenio Derbez reveló que Tessa unió a Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo -de 53 años de edad- y no existe rivalidad.

“Hicieron muy buen clic, muy buena relación”, contó Eugenio Derbez.