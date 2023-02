Alfredo Olivas estalló contra la prensa que por la mañana reportó su supuesto secuestro en Zacatecas. A través de un comunicado en video, el cantante de regional mexicano desmintió los informes y aseguró: “Estamos bien”.

Aunque reconoció que “hubo un tema” con algunos de sus trabajadores , Alfredo Olivas dijo encontrarse muy molesto porque los reportes de su supuesto secuestro “volvieron loca” a su familia.

Ante ello, Alfredo Olivas dijo haber confirmado que su decisión de mantenerse alejado de la prensa para evitar escándalos es la correcta. Con base en ello, el cantante de 29 años hizo una exigencia a los medios.

Alfredo Olivas (Facebook)

Alfredo Olivas exige a la prensa: “Hay que ser un poquito más conscientes al dar ese tipo de noticias”

La tarde del martes 14 de febrero, Alfredo Olivas publicó un video en su cuenta de Instagram para responder a los reportes de su presunto secuestro.

Primero, Alfredo Olivas agradeció a la gente que expresó su preocupación, asegurando que no sabe de dónde salió la información sobre su supuesto secuestro.

Y es que, dijo, él no se presentó en Zacatecas, donde supuestamente habría sido privado de su libertad, ni ha visitado el estado nunca.

Asimismo, Alfredo Olivas garantizó que él jamás inventaría algo semejante para llamar la atención y lamentó que los reportes le hubieran causado tanta preocupación tanto a sus fans, como a sus seres queridos:

“Yo jamás he pisado Zacatecas, no me presenté en Zacatecas, como dicen muchas noticias; otras dicen que me rescató gente en Coahuila. Hay que ser un poquito más conscientes al dar ese tipo de noticias, obviamente mi familia vuelta loca, mi mis amigos, muchos fanáticos a los cuales les agradezco en el alma” Alfredo Olivas

Alfredo Olivas (Alfredo Olivias / Instagram)

Alfredo Olivas: “hubo un tema así con gente de producción”

Alfredo Olivas insistió en afirmar que de él no salió la información sobre su supuesto secuestro; no obstante, reconoció que algo sucedió con algunos de sus empleados.

Sin especificar lo sucedido, Alfredo Olivas sostuvo que por fortuna todos los integrantes de su equipo se encuentran sanos y salvos.

“Yo no sé quién lo sacó, yo no sé cómo salió, bueno, hubo un tema así con gente de producción de un servidor hp pero benditos todos sanos y salvos todos bien... Que sepan eso, que yo jamás, jamás lucraría con algo así, creo que sabe que no lo haría inclusive yo procuro no estar envuelto jamás en ese tipo de cosas por eso es que dado un costado de la prensa” Alfredo Olivas

Alfredo Olivas señaló que para estar libre de escándalos ha optado por estar alejado de la prensa y con lo sucedido este día confirmó que su decisión es la correcta.

Alfredo Olivas a la prensa: “Para esos apoyos, mejor no me apoyen”

Es por ello que Alfredo Olivas le exigió a los medios ser más prudentes al dar a conocer información tan sensible como la que reportaron sobre él y les exigió que si sólo lo van a involucrar en escándalos, mejor no hablen nada de él.