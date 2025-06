Ernesto Laguardia alarmó a sus seguidores al revelar que se quedó más de 7 horas bajo la lluvia esperando ayuda después de que lo chocaron en las calles de la CDMX.

Pero el problema surgió porque los responsables del accidente no contaban con seguro y ya llevaba más 7 horas intentando solucionar la situación.

“Estoy aquí desde hace siete horas, me chocaron por atrás, la camioneta no trae seguro, llevo más de nueve horas esperando una patrulla, han pasado seis ninguna se ha querido parar, una casi me atropella”

En su video, Ernesto Laguardia relató que incluso se comunicó con el 911 en más de 11 ocasiones y ya hasta le colgaban.

“He llamado al 911 en más de once ocasiones, me cuelgan (me dicen) ‘Ya sabemos de su caso’, entonces, mandan sus ubicaciones para que uno le pique y no sirve”

Ernesto Laguardia