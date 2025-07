¿Érika Zaba vende ropa de Shein? Así reaccionó a las acusaciones por presuntamente revender ropa de aplicación a mayor precio.

En los últimos días el nombre de Érika Zaba -de 46 años de edad- se viralizó en las redes sociales por presuntamente vender ropa de una famosa tienda online al triple de su precio original.

Y es que Érika Zaba además de ser reconocida por su participación en OV7, decidió abrir sus horizontes con su boutique de moda Hi Darling, donde vende ropa para mujer.

Sin embargo, Érika Zaba fue acusada de comprar ropa de Shein y revenderla al triple de precio, lo que le generó varias críticas.

Ante todas las acusaciones en su contra, Érika Zaba decidió romper el silencio y confesó si es verdad que su boutique revende ropa de Shein.

Además de su faceta como cantante, Érika Zaba es una empresaria y dentro de sus múltiples proyectos, tiene una marca de ropa llamada Hi Darling.

Pero en los últimos días, Érika Zaba ha recibido una serie de acusaciones por presuntamente vender ropa de Shein al triple de su precio.

Cansada de todas las acusaciones en su contra, Érika Zaba decidió responder y aclaró si es verdad que la ropa que vende es de la plataforma Shein.

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, Érika Zaba negó las acusaciones y lamentó que quisieran desacreditar su boutique Hi Darling.

“Estoy algo incómoda y cansada de la mentira que está circulando en estos últimos días sobre mí y sobre todo de mi marca de ropa: Hi Darling”

Érika Zaba aseguró que ella siempre ha trabajado con mucha honestidad y amor a lo que hace.

“Siempre he trabajado con honestidad y con mucho amor por todo lo que hago, pero hoy, por respeto y empatía (...) me veo en la necesidad de darles la cara”

En su video, Érika Zaba señaló que le parecía injusto que la atacaran pues más que una marca de ropa era un sueño al que le había invertido tiempo y dedicación.

“Me aburre que me quieran señalar con acusaciones que son falsas. Dicen que Hi Darling revende ropa de plataformas chinas, específicamente de una en particular, que todos conocemos. Quiero decirles que esto es completamente falso”

Érika Zaba