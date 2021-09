Hoy por hoy, Erika Buenfil es reconocida como la “reina de Tiktok” en México, pues está cerca de alcanzar más 14 millones de seguidores en la plataforma.

Además, cada que Erika Buenfil publica un nuevo video, los ‘likes’, comentarios y demás reacciones se vuelven todo un suceso, que llega a traspasar las fronteras de TikTok.

Sin embargo, Erika Buenfil reveló que esto pudo nunca suceder, pues al poco tiempo de su debut, estuvo a punto de dejar TikTok a petición de su hijo.

Erika Buenfil revela que su hijo le pidió dejar TikTok, “porque era para chavos”

Erika Buenfil ha dicho en incontables ocasiones que su hijo Nicolás es uno de los principales responsables de que ahora sea una importante influencer.

Ello, debido a que como todo adolescente, es un experto en las redes sociales y la ha ayudado a crear el contenido con el que ha conquistado a los usuarios de TikTok.

Pero volviendo al inicio de su historia en la plataforma, Erika Buenfil contó que comenzó cuando vio que su hijo pasaba mucho tiempo grabando imitaciones y bailes.

“Me hice mi cuenta para ver qué estaba haciendo él y publicamos uno juntos. La pasé bien y me puse a hacer otros” Erika Buenfil

Pero Erika Buenfil reveló que alguien no estaba muy a gusto con eso: su hijo, quien le pidió que “dejara de hacerlos, porque era para chavos”.

Erika Buenfil sobre “su despedida” de TikTok: “Me puse a llorar como una boba”

Entonces, la actriz decidió despedirse de sus seguidores, con un video que grabó a escondidas de su hijo, luego lo subió a la plataforma y se olvidó de las redes.

Erika Buenfil contó que al día siguiente tenía compromisos en Televisa, donde buscaba obtener un nuevo trabajo luego de perder el contrato de exclusividad que tuvo durante 40 años.

“De repente me empezaron a mandar mensajes por todas partes. Llegaban felicitaciones, pero yo no me di cuenta de qué se trataba hasta que llegué a la casa y pude ver el teléfono con calma y me di cuenta de que era el TikTok” Erika Buenfil

Erika Buenfil dijo haber esperado hasta que su hijo se fuera a dormir, para revisar su celular y lo que encontró la hizo romper en llanto:

“Me puse a llorar como una boba, porque no sabía qué iba a hacer con eso. Yo tenía experiencia como actriz, en telenovelas, en teatro. Sé perfectamente hacer sesiones de fotos, alfombras rojas, pero no sabía cómo manejar eso de tener éxito por ser yo. No por un personaje” Erika Buenfil

Erika Buenfil destaca que su éxito en TikTok sucedido justamente cuando se cumplía un año de que Televisa no le renovó su contrato.

Erika Buenfil revela el secreto de su éxito en TikTok: “autenticidad”

Cuando le contó a su hijo lo sucedido en la red social, Erika Buenfil dijo que Nicolás la calmó, diciéndole que “el chiste de TikTok es divertirse y pase lo que pase” iban a estar bien.

¿A qué debe su éxito Erika Buenfil en TikTok? La actriz considera que el secreto es su “autenticidad”, pues dejá a un lado su faceta de actriz y graba lo que le gusta a ella.

“Me están buscando marcas para que trabaje con ellos en TikTok, pero yo no estoy dispuesta a que me dirijan. Si acepto algo es con la condición de que to tome todas las decisiones”

Con información de EFE