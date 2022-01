Juan José Origel da positivo a Covid-19

El periodista de espectáculos, Juan José Origel ha informado a través de un video haber dado positivo a Covid-19.

Esto debido a la cuarta ola de contagios por Covid-19 en nuestro país, en donde se ha visto un aumento considerable de contagios por coronavirus.

Por lo que varias celebridades y personalidades del medio del espectáculo se han contagiado de Covid-19 recientemente.

Ahora es Juan José Origel quien dio a conocer haber dado positivo a Covi-19 , luego de hacerse la prueba el jueves pasado.

“Lo pesqué en San Miguel de Allende, todos los que estábamos en fin de año nos contagiamos”, precisó Juan José Origel.

Recordemos que hace apenas unos días, el conductor, Juan José Origel alarmó a sus seguidores en redes sociales, tras quejarse de no poder dormir por su ‘tos de perro.

Por lo que el periodista de espectáculos, Juan José Origel levantó sospecha entre sus seguidores de tener Covid-19.

Y es que la tos es uno de los primeros indicadores del Covid-19, por lo que sus seguidores le recomendaron hacerse una prueba PCR para descartar algún contagio de del virus.

¿Cómo se encuentra Juan José Origel tras dar positivo a Covid-19?

Luego de que el conductor y periodista Juan José Origel diera a conocer estar contagiado de Covid-19, dijo estar bien, pese a padecer el virus.

Juan José Origel dijo no tener ningún síntoma relacionado a la enfermedad provocada por el Covid-19 por lo que está tranquilo y cuidándose desde casa.

“Bendito sea Dios no tengo ningún síntoma de nada, estoy muy bien, no tengo dolor de cabeza, ni fiebre, ni gripa, ni tos. La tos ya la tuve, muy fea, pero ya. Aquí estoy y me tengo que cuidar”, aseguró.

Juan José Origel (@juanjoseorigel / Instagram)

Detalló que seguirá las indicaciones medicadas, por lo que se quedará unos días resguardado para su pronta recuperación.

Asimismo, Juan José Origel pidió a su seguidores seguir cuidándose, debido a que “ esta pandemia ha estado muy fuerte y algunos les ha ido muy mal” , apuntó.