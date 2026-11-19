La posibilidad de que Enrique Peña Nieto vuelva a vivir en México volvió a generar conversación luego de que su hija mayor, Paulina Peña Pretelini, hablara sobre el deseo que tiene de tener nuevamente cerca a su padre, pues la joven aseguró que el exmandatario extraña su país, sus costumbres y hasta su gastronomía.

“No lo sé, nunca le he hecho esa pregunta, voy a preguntarle ahora que lo vea, pero yo creo que a él le encantaría, la verdad es que ama México, extraña a toda su gente, su comida, etc., y así, la verdad sí” Paulina Peña

Durante un encuentro con la prensa, Paulina Peña fue cuestionada sobre si su padre, Enrique Peña Nieto contempla regresar definitivamente a México, y aunque reconoció que desconoce sus planes, adelantó que aprovechará la próxima ocasión en que lo vea para preguntarle directamente.

Paulina Peña espera que Enrique Peña Nieto regrese a México

Paulina Peña también reveló que suele compartirle mensajes y videos a Enrique Peña Nieto de mexicanos que expresan que lo extrañan y le piden regresar.

Paulina Peña reiteró que le gustaría que su padre volviera a establecerse en el país, aunque reconoció que la decisión dependerá exclusivamente de él.

“Siempre, siempre, igual se los reenvío y espero que algún día pueda, si él quiere, se puede venir a vivir a México, la verdad. Y creo que sería muy feliz acá también” Paulina Peña

Enrique Peña Nieto dejó la Presidencia el 1 de diciembre de 2018 y posteriormente estableció su residencia en España, donde adquirió una propiedad en Madrid en 2020.

En 2024, en el libro Confesiones desde el exilio: EPN, del periodista Mario Maldonado, explicó que mantenerse alejado de México fue una decisión relacionada con el respeto a la administración de su sucesor y su intención de no intervenir en la transición política.

Por ahora, no existe una confirmación de que el expresidente Enrique Peña Nieto tenga planes de regresar a vivir a México; sin embargo, las declaraciones de Paulina reavivaron las preguntas sobre un posible retorno.