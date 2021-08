México. - El comentarista deportivo Enrique Bermúdez celebró la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) del Tianguis Bienestar para repartir la mercancía decomisada.

A través de Twitter, Enrique Bermúdez, conocido como ‘el perro Bermudez’, destacó que es una gran medida la de presidente AMLO que beneficiará a personas en situación de pobreza.

Sin embargo, Enrique Bermúdez comenzó a recibir comentarios negativos tras expresarse a favor de la iniciativa de AMLO.

Los usuarios de Twitter le cuestionaron a Enrique Bermúdez que las personas no deberían recibir mercancía que tiene un origen ilícito.

“No mi perro, se debe destruir, la gente necesitada no puede estar a la espera de ese tipo de mercancía ilegal, sea cual sea la manera en que llegue”, le respondió un usuario a Enrique Bermúdez.

Ante ello, ‘el perro Bermúdez’ aclaró que no suele hablar de política pero la medida de regalar mercancía decomisada a las personas pobres le gustó.

“Me están tirando con todo, no suelo hablar de política, pero esta medida me gusta, desde siempre me he inclinado por ayudar a los más necesitados!!”

Enrique Bermúdez.