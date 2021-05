Enrique Bermúdez también aseguró que Christian Martinoli es el mejor narrador de México.

México.- El Perro Bermúdez tundió a David Faitelson al afirmar que el periodista de ESPN “ vive de golpear ” a los demás personajes del futbol.

Asimismo, el Perro Bermúdez a David Faitelson calificó a éste como un judas en entrevista con Zabalive, y es que, dijo, el citado personaje suele hablar bien de frente pero que suele “atacar por la espalda”.

“Yo creo que Faitelson es una buena persona, pero es un tipo que vive de golpear, en las redes sociales golpea y mucho. Yo hice una declaración sobre Renato Ibarra, ahí él buscó la oportunidad y me hizo pedazos con todo. Es un tipo que no tengo nada contra él, pero no lo aceptó del todo porqué me parece que es alguien en que no puedes confiar… una persona que te da un abrazo y por la espalda te apuñala. Perro Bermúdez

Perro Bermúdez perdonaría a David Faitelson

En el mismo sentido, el Perro Bermúdez declaró que sería capaz de perdonar a David Faitelson, pero no de creerle.

Y es que, como detalló el comentarista de TUDN, Faitelson es un tipo que suele acuchillar por la espalda a aquellos que le han dado su confianza.

“Yo claro que le perdonaría, pero ya habíamos quedado en paz y volvió a lo mismo. Le perdonaría, pero no le creería” Perro Bermúdez

Enrique Bermúdez afirma que Christian Martinoli es el mejor narrador

Vaya que el Perro Bermúdez demostró toda su categoría en la entrevista con Zabalive, toda vez que reconoció que Christian Martinoli es el mejor narrador de México.

No obstante, explicó que en la competencia directa sería él quien ganaría frente al comentarista estelar de TV Azteca .