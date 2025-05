Emiliano Aguilar- de 32 años de edad- es captado en video en tremenda pelea con Fernie, ex de Jenni Rivera saliendo de una entrevista.

En el video se aprecia el momento exacto cuando Emiliano Aguilar y Fernie comienzan a hacerse de palabras y de inmediato se tiran a los golpes.

Emiliano Aguilar, se fue a los golpes contra, el ex de Jenni Rivera Fernie al salir de una entrevista en el programa ‘Don Cheto’ en Estados Unidos.

Las imágenes de la acalorada discusión fueron difundidas durante la misma emisión.

En el video se ve cuando varios sujetos se acercan a una reja, entre ellos, Emiliano Aguilar y Fernie; y comienzan a agarrarse a golpes.

A través de las redes sociales de ‘Don Cheto‘, el periodista Said García explicó el origen del conflicto entre Emiliano Aguilar y Fernie.

Revelo que la causa fue por el uso de groserías que Emiliano Aguilar utilizó durante la entrevista, incluyendo la palabra con “F”, algo prohibido en ese medio.

Además, Emiliano Aguilar comenzó a arremeter contra las autoridades de aquel país y decir muchas palabras altisonantes al aire, pese a que ya le habían advertido que no podía hacerlo.

Said García contó que, aunque también está en contra del presidente, deben seguir normas para no perder su licencia.

La molestia de Fernie, fue por respeto al público, especialmente a los menores de edad que escuchaban el programa, y por eso le reclamó tras la entrevista.

Aunque las imágenes muestran a varios involucrados, se aclaró que los acompañantes de Emiliano Aguilar solo intentaron calmar la situación.

Emiliano Aguilar utilizó sus redes sociales para pronunciarse de la reciente pelea que protagonizó con Fernie, ex de Jenni Rivera.

Según el propio Emiliano Aguilar, él salía de una entrevista en el programa de “Don Cheto”.

A quien mencionó no haber asistido a esa plática y aclaró que fue su equipo quienes subieron el video de la pelea a las redes sociales.

"Y se me hizo bien mala onda que el video lo subió ‘Don Cheto’, y aparte que no fuiste carnal, tu propia empresa lo subió, para que toda la raza se de cuenta que los medios no sirven para nada..."

Emiliano Aguilar relató que, mientras se retiraba junto con su equipo de trabajo, un hombre se le acercó para hacerle un reclamo y, de manera repentina, intentó agredirlo.

Al enterarse de que el hombre involucrado en la pelea era el ex novio de Jenni Rivera, Emiliano Aguilar aclaró que no tenía idea de quién era, simplemente se defendió.

"No me importa si es el ex de Jenni o no. A mí me enseñaron a defenderme, yo sé cómo defenderme y yo me voy a defender, no me importa quién seas,” añadió.

Emiliano Aguilar