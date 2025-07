Emiliano Aguilar -de 32 años de edad- recurrió a redes sociales para denunciar a Tony Rocks, su exrepresentante.

Emiliano Aguilar llamó “tranza y lacra” a Tony Estrada tras enterarse que cobró por entrevistas que él concedió sin recibir dinero a cambio.

“Es bien tranza, pónganse bien truchas”, dice Emiliano Aguilar sobre Tony Rocks, dueño de T.Rocks Entertainment, una de las agencias de publicidad más influyentes de Los Ángeles.

Mediante un video publicado en la red social, Emiliano Aguilar aseguró que Tony Rocks, su ahora exrepresentante, no trabaja bien.

Ya que se dio cuenta que el mánager de artistas emergentes en Los Ángeles cobraba por entrevistas que él daba gratis y de corazón a diversos medios de comunicación.

“Si alguna vez esta persona les cobró de parte mía, les pido una disculpa. Yo me acabo de enterar que es una persona que no trabaja bien. Me acabo de enterar de muchas cosas, que estaba cobrando las entrevistas que yo las hacía de corazón y ese vato las cobraba”

