Ximena Pichel, también conocida como Lady Racista, vuelve a ser tendencia en redes sociales, ahora junto a Facundo, quien interpreta a Jaime Duende.

Y es que ha resurgido un video que muestra a Ximena Pichel, Lady Racista, coqueteando con Jaime Duende (Facundo), cuya prepotencia le parece muy sexy.

Acá el video de Ximena Pichel, Lady Racista, con Jaime Duende de Facundo, donde asegura que le parece sexy la prepotencia

En la red social X ha surgido un video que supuestamente protagoniza Ximena Pichel, Lady Racista, junto a Facundo en su personaje de Jaime Duende.

El video muestra a Ximena Pichel, Lady Racista, abordo de una micro, lugar donde conoce a Jaime Duende (Facundo).

El personaje creado por Facundo, de 47 años, trata mal a su empleada, lo que atrae la atención de la modelo argentina, de 44 años.

“¿Siempre tratas así a tus sirvientes?“, pregunta la modelo al polémico personaje, quien responde que los trata peor ya que su mayordomo hasta les da cinturonazos.

La respuesta gusta a la mujer, quien enseguida expresa: “Qué sexy. Me encanta la prepotencia”.

Por lo que Jaime Duende aprovecha su interés para darle unos “arrimones de pesero”.

Cabe mencionar que el video fue grabado en 2005 como parte de un sketch del programa Incógnito.

Si no has visto aún el video, en SDPnoticias te lo compartimos:

Quién hubiera imaginado que la Lady Racista Ximena Pichel, salió con Jaime Duende y ya después se creyó él. 😂 pic.twitter.com/J5v0bcUr7A — Oms.😌💅🏽 (@Omi_Garfito) July 28, 2025

¿Ximena Pichel, Lady Racista, aparece en video de Jaime Duende de Facundo?

Como era de esperarse, el video de Jaime Duende (Facundo) seduciendo a Ximena Pichel, Lady Racista, generó todo tipo de reacciones.

Más burla cayó sobre Ximena Pichel, Lady Racista, ya que gente asegura que la modelo, cuyo nombre y rostro se viralizó por insultar a un policía de la Ciudad de México, se casó con la interpretación que hizo junto a Jaime Duende (Facundo).

“Uno de sus hijos, el más grosero, es el hijo NO reconocido de Jaime Duende“, ”Ah no mames, no le avisaron que solo era el personaje... así se quedó la morra jajaja”, expresan en la red social X.

Ximena Pichel, "Lady Racista" (especial / Facebook)

No obstante, hay personas que aseguran que la mujer que aparece junto a Jaime Duende, personaje de Facundo, no es Ximena Pichel, Lady Racista .

Ya que el rostro y la voz de la mujer del video es diferente, así como el color de su piel.

Actualmente Facundo está dentro de La Casa de los Famosos México 2025 por lo que no será él quien aclare si se trata o no de la modelo argentina.