Luego de las críticas que recibió por haber recuperado su corona en el programa El Retador, Arath de la Torre enfurece y le manda este fuerte mensaje a sus haters.

El pasado domingo 14 de agosto se estrenó la segunda temporada del programa El Retador, donde Arath de la Torre es el famoso encargado de defender la corona en imitación. Sin embargo perdió ante la interpretación Pierre David como ‘Chuponcito’.

Tras una semana difícil, Arath de la Torre de 47 años de edad regresó a El Retador y en esta ocasión retomó su corona. Pero usuarios lo criticaron pues aseguraron que no había realizado un gran trabajo.

Arath de la Torre ha sido reconocido por su trabajo en diferentes parodias, pero su trabajo en El Retador ha sido sumamente cuestionado pues no ha recibido buenos comentarios por parte de algunos usuarios.

En el primer programa Arath de la Torre imitó a Christian Nodal, pero su trabajo fue superado y terminó perdiendo su corona. Para recuperar su corona el conductor de Hoy recurrió a un viejo conocido: Luis Miguel.

Su trabajo en El Retador hizo que recuperará su corona en imitación, sin embargo usuarios no quedaron conformes y arremetieron contra Arath de la Torre.

A través de las redes sociales, Arath de la Torre decidió romper el silencio y decidió mandar un fuerte mensaje a todos sus haters.

En un primer momento, Arath de la Torre agradeció a todas las personas que lo han apoyado y prometió que habrá grandes sorpresas en los próximos capítulos de El Retador.

“Oigan muchas gracias a todos los que apoyaron a Luis Miguel en El Retador. Prometo que habrá más sorpresas. Prometo que no me voy a dejar, gracias a los que me han echado porras”

Arath de la Torre