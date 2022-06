La creadora de contenido YosStop, utilizó sus redes sociales recientemente para pronunciarse en torno a la victoria de Johnny Depp, quien ganó el juicio contra Amber Heard.

Fue a través de su cuenta oficial en Twitter, donde YosStop, celebró el triunfo de Johnny Depp y se dijo decepcionada de la justicia en México.

Asimismo, insinuó que ella, al igual que Johnny Depp, fue difamada, lo que causó indignación por parte de los internautas.

A través de la misma red social, se lanzaron en su contra, asegurando que ella no fue ninguna víctima de difamación y señalaron la prisión no le dejó ninguna enseñanza.

YosStop, Tuit (Twitter/Yosstop)

“Se ve que no aprendiste nada”, “A ti no te difamaron”, “Cómo hacer que algo se trate sobre mí”, “Qué pedo con esta señora que se sigue sintiendo el centro del universo”, fueron algunos de los comentarios.

Posteriormente, YosStop deicidio eliminar el tuit en el que se señalaba como víctima de difamación .

YosStop se lanza en contra de haters, tras apoyo a Johnny Depp

YosStop hizo un polémico tuit, luego de eliminar una publicación en la que dice sentirse identificada con Johnny Depp.

La creadora de contenido escribió: “Un besito a los haters, mis más grandes fans aunque llenos de ignorancia”.

Asimismo, añadió un pensamiento escrito por la página ‘Psicoanálisisf’, que señala, el odio y el amor son la cara de una misma moneda.

Por otro lado, detalla que “el odio expone heridas” por parte del ‘hater’ , además de afirmar que ese odio es movido por “algo muy íntimo y envidioso”.

Concluye señalando que “el hater es tan fan como aquel que te ama, el fan está pendiente de tus pasos, el hater es un fan lastimado”.

Tuits, YosStop (Twitter/Yosstop)

El texto también compara a los usuarios que suelen criticar a través de una pantalla, con un “niño que le jala la trenza a la niña que le gusta”.

Los usuarios no tardaron en sentirse aludidos y arremetieron nuevamente en contra de YosStop.

“Lo tuyo ya no son haters, literal cometiste un delito mami, y aún así sigues sin reconocerlo”, “Chale, se ve que no aprendiste nada”, “Conetiste un delito muy grave, que no se te olvide nunca”, fueron algunos de los comentarios.

Tuits, YosStop (Twitter/Yosstop)

Tuits, YosStop (Twitter/Yosstop)

Tuits, YosStop (Twitter/Yosstop)

Tuits, YosStop (Twitter/Yosstop)