La actriz Ximena González mostró al señor TV Azteca atacando de nuevo a sus trabajadores, pues contó que le pusieron 8 órdenes de aprehensión para llevarla a la cárcel por hacer un proyecto con alguien más.

A través de una entrevista con La Taquilla, Ximena González le contó a René Franco, el infierno que le hizo vivir TV Azteca, luego de que se quiso ir a Argos a trabajar.

Y es que aseguró que la televisora para la que trabajaba, la quería ver en la cárcel y por ello le puso 8 órdenes de aprehensión, pero gracias a un amigo, no pudieron hacerle nada.

“Estoy harta de callar”, fue lo que Ximena González Rubio -de 45 años de edad- dijo al podcast de René Franco, detallando que hasta tuvo pleito legal con TV Azteca.

Además de contar las pésimas experiencias que se ha llevado en teatro con Daniel Giménez Cacho, Carolina Politi y Ximena Escalante, contó lo que pasó con TV Azteca.

Ximena González Rubio formaba parte de las actrices de TV Azteca, con una telenovela protagonizada en 2008 junto a Leonardo García.

Sin embargo, para inicios del 2009, Ximena González Rubio fue buscada por Argos para formar parte de la aclamada serie Las Aparicio, que iría por Cadena Tres.

Sin duda, fue un gran acierto por parte de la actriz de la CDMX aceptar y participar en Las Aparicio como Mercedes Aparicio, aunque esto le trajo consecuencias con TV Azteca.

A pesar de que aún en 2010, Ximena González Rubio negaba hablar de la demanda de TV Azteca, aseguraba que no estaba incumpliendo ningún contrato porque no tenía exclusividad.

Pero en pleno 2024 y harta de lo que ha vivido como actriz, detalló todo el detrás que hubo en la demanda que TV Azteca le puso.

Fueron 8 órdenes de aprehensión las que TV Azteca le puso a Ximena González Rubio por supuesto incumplimiento de contrato, querían “meterme a la cárcel”.

“Hubo ocho órdenes de aprehensión en mi contra cuando hice Las Aparicio, ocho órdenes de aprehensión giraron TV Azteca para meterme a la cárcel, no querían ni cabeza viva, ellos querían colgar mi cabeza afuera de Azteca”.

Asimismo, reveló que TV Azteca no solo quería su cabeza, sino también la de dos actores más que estuvieron en Las Aparicio:

Ximena González Rubio contó que por irse a hacer Las Aparicio con Argos, TV Azteca le puso 8 órdenes de aprehensión, pero fue gracias a Epigmenio Ibarra que se salvó.

A pesar de que René Franco señaló que Epigmenio Ibarra tiene “su carácter”, Ximena González Rubio lo defendió y explicó que fue gracias a él que TV Azteca no le pudo hacer nada.

“Argos fue mi casa durante años, hice muchos proyectos con Epigmenio, siempre me fue increíble, se podrá decir misa de Epigmenio, pero para mí me protegió toda la vida, me salvó de una demanda de TV Azteca”.

Ximena González Rubio, actriz.