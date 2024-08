Alexis Ayala ya se subió al fandom de La Casa de los Famosos México 2024 y tiene claro que las acciones del cuarto Tierra no lo representan para nada.

Hace unos días, Alexis Ayala -de 59 años de edad- señaló que no veía La Casa de los Famosos México 2024, porque no se sentía identificado con ninguno de los habitantes.

Sin embargo, tal parece que Alexis Ayala ya cambió de opinión y ahora ya mostró a su favorito de La Casa de los Famosos México 2024 y todo por apoyar a un buen amigo.

Al igual que varios usuarios, Alexis Ayala lamentó que algunas personas estén sacando lo peor en La Casa de los Famosos México 2024.

Y es que para Alexis Ayala, La Casa de los Famosos México 2024 debería de tener otro objetivo y no solo mostrar lo peor de las personas.

Alexis Ayala no se siente identificado con las acciones del cuarto Tierra en La Casa de los Famosos México 2024

Galilea Montijo confesó que solo faltan cuatro semanas para conocer al gran ganador de La Casa de los Famosos México 2024.

Sin embargo, el reality show no ha dejado de sumar adeptos, tal es el caso de Alexis Ayala, quien reveló que ya sigue La Casa de los Famosos México 2024.

Alexis Ayala (Instagram/@alexisayala)

Esto después de que en un principio había dicho que no se sentía representado por ninguno de los habitantes del reality.

“Se los dije hace como un mes que La Casa de los Famosos no me representaba, no la estaba viendo, la empecé a ver hace 15 días porque Cinthia empezó a ver unas cosas y cosas que se vieron en redes”

Alexis Ayala dejó en claro que el cuarto Tierra no lo representa para nada, pero en el cuarto Mar sí se ha sentido identificado.

“Hoy lo que puedo decir es que a mí el cuarto Tierra no me representa, pero el cuarto Mar sí me representa” Alexis Ayala

Durante su conversación, Alexis Ayala dejó en claro que se identifica con cuarto Mar porque tiene un gran amigo ahí: Arath de la Torre, de 49 años de edad.

“El cuarto Tierra no me representa y el cuarto Mar me representa totalmente y Arath muchísimo” Alexis Ayala

Alexis Ayala se identifica con Arath de la Torre tras crisis que vivió en La Casa de los Famosos México 2024

A cinco semanas de su estreno, La Casa de los Famosos México 2024 sigue generando gran polémica por las acciones de sus habitantes.

Sin embargo, algunos usuarios creen que algunos habitantes han ido muy lejos, tal es el caso de Adrián Marcelo, de 34 años de edad.

Y es que en diferentes ocasiones, Adrián Marcelo ha señalado que quiere debilitar a sus compañeros sin importar que tenga que recurrir a golpes bajos.

Tal y como lo demostró el domingo 25 de agosto cuando se posicionó contra Arath de la Torre, algo que vio Alexis Ayala y no le gustó nada pues el conductor de Hoy es su amigo.

Alexis Ayala señaló que se sintió identificado con Arath de la Torre porque aunque se sea famoso también tienen que luchar con varios problemas que les duelen, pero tienen que poner una cara de felicidad.

“Y lo que vi de Arath de la Torre, o sea, me espejeé con él… Arath no es político, es actor, lo que dijo Adrián Marcelo no tenía nada, no venía ni al caso” Alexis Ayala

En su conversación, Alexis Ayala puntualizó que La Casa de los Famosos México 2024 está muy fuerte porque se han tocado fibras muy sensibles.

“Se me hace muy fuerte esta ‘Casa de los Famosos’ porque ha tocado fibras muy fuertes. Ojalá que Arath ya siga entero como está y salga para adelante, mis respetos” Alexis Ayala

Alexis Ayala dejó en claro que le encantaría que en La Casa de los Famosos México 2024 se resalten las virtudes de las personas y no lo malo.

Es por ello por lo que se declaró Team Mar, pues cree que ellos tienen un juego más amable.

“Ellos creo que están haciendo un juego más amable, sería increíble que La Casa de los Famosos’ empezara a hablar más de las virtudes y no de que para ganar el juego tengo que sacar de las casillas a alguien” Alexis Ayala