Conoce al reconocido actor mexicano que terminó trabajando como bartender luego de que no conseguía trabajo dentro de las telenovelas.

Aunque ya había demostrado su gran talento dentro de la televisión al protagonizar varios melodramas, este actor tuvo que reinventarse.

Y es que, al ya no conseguir trabajo dentro de la industria de la televisión, decidió convertirse en bartender ya que tenía que pagar sus facturas.

Sin embargo, el actor no tuvo un camino fácil y es que confesó que terminaba llorando los primeros días, ¿será que extrañaba la fama?

Este es el actor mexicano que terminó como bartender, pero ¿será que su fama lo ayudó a que le dejaran más propina?

¿Quién es el actor que cambio las telenovelas por los bares?

El programa ‘Desiguales’ contó con la presencia de un querido actor mexicano que confesó que terminó como bartender al no conseguir trabajo en las telenovelas.

Pese a que protagonizó diferentes telenovelas, este actor habló sobre la difícil situación económica que estaba enfrentando que lo orilló a trabajar como bartender.

Se trata nada más y nada menos que de Gabriel Porras -de 56 años de edad-, un reconocido actor que ha participado en varios proyectos televisivos.

Gabriel Porras confesó que empezó a sufrir por la falta de ofertas laborales, por lo que decidió alejarse de la actuación y trabajar en un bar.

“Entonces tienes dos opciones: que yo diga que soy un terrible actor y que no fui bueno, y que me eché tierra para abajo o pensar que las circunstancias no están bien ahorita, en este momento, para mí como actor” Gabriel Porras

Durante su conversación, Gabriel Porras destacó que de repente se acabaron las oportunidades dentro de la industria del espectáculo.

“Creo que es lo más difícil cuando estás en tu casa esperando esa llamada famosa que estamos esperando los actores para el siguiente protagónico o lo siguiente que nos va a pasar y resulta que no llega, y pasa un año, y no llega y pasan 2 años y no llega, sigues haciendo castings y no sucede nada” Gabriel Porras

Gabriel Porras destacó que de repente las cosas no pintaban bien para él, pero necesitaba generar dinero ya que debía “pagar las facturas”.

Es por ello por lo que Gabriel Porras tomó una frástica decisión y decidió reinventarse y trabajar de otra cosa, aunque eso significaba alejarse de la actuación.

“Mi cuerpo y mi mente siguen vivas y tengo que pagar las facturas, los impuestos, todo lo que hay que pagar, entonces pues a tomar la decisión; qué hago, qué actividad podría realizar yo que soy actor que no me hiciera sentir mal” Gabriel Porras

Fue en ese momento que tomó la decisión de tomar un curso de bartender.

“Y dije, ‘bueno los actores siempre fuimos meseros y bartenders’. Me meto a estudiar un curso de bartending” Gabriel Porras

Así fue la experiencia de Gabriel Porras como bartender luego de protagonizar varias telenovelas

Gabriel Porras confesó que desde el curso se dio cuenta que era un trabajo complicado ya que había muchas cosas que se debía aprender.

Pero los problemas comenzaron cuando ya empezó a trabajar y es que se dio cuenta que ser bartender es un trabajo muy complicado.

“Cuando me tocó trabajar ‘ay Dios mío’, yo respeto a los meseros y los bartenders como ustedes no tienen ni idea, es un trabajo durísimo. Lo de menos es mezclar bebidas, hay que cargar toneladas de hielo para poder poner las bebidas, todo lo que ustedes ven en los restaurantes las botellas acomodadas bonitas todas esas botellas se acomodan y se guardan todos los días, todos los días se limpia todo” Gabriel Porras

Gabriel Porras reveló que a pesar de que fue bartender por necesidad, no vivió un gran momento y es que extrañaba la actuación.

Durante su conversación, Gabriel Porras reconoció que terminaba llorando ya que sentía que no era lo suyo.

“A las 3 semanas yo lloraba, te lo juro, yo me sentaba en la banqueta y decía pero es que esto no… Me dolía el cuerpo, sentía que no era lo mío” Gabriel Porras

Tres meses de haber empezado a trabajar como bartender en un bar, Gabriel Porras decidió dejarlo y ahora se encuentra buscando otra alternativa para pagar sus gastos.

“Dije sabes qué, prefiero hacer teatrito poquito, ahorrar más, tal vez rentar mi casa, buscar otra alternativa, pero mi espíritu sí se estaba empezando a lastimar porque no era yo. Es un trabajo superdecente, superdifícil, pero no es lo mío” Gabriel Porras

¿A Gabriel Porras le daba pena que lo vieran como bartender?

Al ser un reconocido actor, Gabriel Porras confesó que las personas si lo reconocían, pero lejos de molestarle le ayudaba.

Y es que Gabriel Porras confesó que había personas que le dejaban una mayor propina luego de que lo reconocían.

“Todo el tiempo (me reconocen) Tengo que agradecer al pueblo cubano porque fueron muy generosos conmigo. Fueron muy amables con las propinas. De pronto yo salía de ahí con 200, 300 dólares de puras propinas” Gabriel Porras

Gabriel Porras confesó que a él no le importaba que lo vieran como bartender, pues señaló que es un trabajo digno y que mostraba sus deseos de salir adelante.

Además destacó que también le ayudaba a que los productores lo vieran para que lo consideraran en sus proyectos.

“No sé qué piensen ellos, yo lo que sí sé es que conocí a muchos compañeros míos que decían que uno no podía dejarse ver por los ejecutivos haciendo Uber porque entonces iban a decir ‘míralo, no tiene trabajo’. Y yo al contrario, pienso que a lo mejor ese ejecutivo te ve ahí y dice ‘mira este, está haciendo esto, déjame llamarlo, por qué no’, entonces es otra óptica. Lo que piensen los demás de mí es problema de los demás” Gabriel Porras