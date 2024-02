Cada vez más son los artistas que quieren cantar corridos tumbados, sorpresivamente a la lista se une Rafael Amaya, conocido popularmente como El señor de los cielos.

Así es, Rafael Amaya, protagonista de la narcoserie El señor de los cielos, acaba de presentar su primer corrido tumbado titulado “La bestia”, mismo que ya está dividiendo opiniones.

Mientras que algunas personas le piden no gastar su preciosa voz, otras más le aplauden su osadía y piden más canciones beliconas.

Rafael Amaya lanza corrido tumbado (Tito Double P / YouTube)

Rafael Amaya, El señor de los cielos, estrena canción belicona

En tiempos donde todas las voces son aptas para interpretar corridos tumbados, Rafael Amaya alías ‘El señor de los cielos’ lanza su primera canción belicona.

Se trata de “La bestia”, una colaboración musical entre Rafael Amaya -de 47 años- junto a Tito Double P. -de 25 años- y la agrupación Código FN.

Además de interpretarla, Rafael Amaya compuso “La bestia”

Rafael Amaya, quien en los 90′s fue integrante de la extinta agrupación Garibaldi, está satisfecho con la canción belicona que interpreta, pero que también compuso.

“Me emociona interpretar esta canción que tuve la oportunidad de componer junto a Tito Double P y Tito de Código FN. La música es otro arte que siempre me ha gustado y me complementa el hecho de poder combinarla con la actuación” Rafael Amaya, 'El señor de los cielos'.

Cabe mencionar que “La Bestia” es el tema principal de la novena temporada de El señor de los cielos, la narcoserie protagonizada por Rafael Amaya, que se estrenó el pasado 13 de febrero.

Su video musical incluye armas, un caballo blanco teñido de sangre y un toque de violencia, éste fue grabado en Ciudad de México.

A un par de días de su estreno, las visualizaciones en YouTube siguen aumentando. Hasta este momento ha sido reproducida 217.654 veces.

Las opiniones están divididas: “Ahora sí tiembla Peso Pluma papá”, “Si quieres no gastes tu hermosa voz, precioso”, “Se soltó la bestia, arre”, “Aurelio Casillas va para un Grammy”,

“No mames”, “Gracias... ahora no me puedo sacar esta canción de la cabeza”, “Una verdadera locura, espero que no sea la única canción que lance Rafael”, “Tito Double P eres grande”, “No mamen, no me lo esperaba”, “El verdadero marketing”, expresan entre comentarios.