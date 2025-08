¿Cuál es la historia de Abelito? En La Casa de los Famosos México 2025 le cuenta a Mar Contreras -de 44 años de edad- lo que ha pasado con su familia.

En un video de YouTube, Abelito -de 25 años de edad- cuenta la trágica historia de su familia y si es que le han llegado a molestar los comentarios en su contra.

Abel Saenz R, mejor conocido como Abelito, ha logrado conquistar La Casa de los Famosos México 2025 con sus divertidas ocurrencias.

Sin embargo, Abelito se sinceró con Mar Contreras y le relató la trágica historia de su familia y cómo sus papás se conocieron.

Abelito confesó que tras la muerte de su hermano sus papás se volvieron muy sobreprotectores, por lo que no salía del pueblo.

El Abelito llegó en una bola disco a La Casa de los Famosos México 2025 y los memes no están soportando

Sin embargo, ya tiene más de tres años viviendo en la CDMX y sus papás solo vienen a visitarlo.

Abelito confesó que se siente afortunado y es que al crecer en un pueblo, eso hizo que no sufriera bullying y es que conocía a los niños con los que estudiaba.

En la secundaria empezaron las bromas, pero Abelito reveló que no lo sintió personal y nunca llegaron a tal extremo que ya no quisiera estudiar.

Sin embargo, cuando Abelito entró a la Universidad Autónoma de Zacatecas, ya que su vida cambió y es que tuvo que dejar su pueblo natal.

Abelito se tuvo que adaptar a un entorno completamente nuevo donde los espacios no se encontraban adaptados para personas como él.

Debido a las dificultades que atravesaba, sus padres lo acompañaron por un tiempo en lo que se adaptaba a su nueva vida.

“Una vez en una ruta me quedé dormido y pues yo no le sabía. Y ahí me tienes, primero intentando orientarme para saber dónde estaba”

Abelito