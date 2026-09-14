Edwin Luna y Kimberly Flores sorprendieron a sus seguidores al anunciar que han decidido poner en pausa su relación de pareja después de nueve años juntos.

“Antes de que cualquier información sobre nuestra vida llegue por otras voces, queremos que esto se conozca directamente por nosotros” Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey

La noticia fue dada a conocer por el vocalista de La Trakalosa de Monterrey a través de un mensaje en redes sociales, donde ambos aclararon que esta decisión no implica una ruptura definitiva.

La pareja explicó que atraviesa un periodo de reflexión personal y familiar, pero aseguró que mantienen el respeto, la amistad y el compromiso compartido con sus hijos mientras evalúan el futuro de su matrimonio.

Edwin Luna y Kimberly Flores ponen en pausa su relación tras 9 años juntos (Especial)

Edwin Luna anunció la separación con Kimberly Flores

El comunicado de la separación temporal fue emitido de primera mano por el propio Edwin Luna a través de su cuenta oficial de Instagram con el objetivo de tomar el control del relato público antes de que comiencen a difundirse rumores o interpretaciones ajenas a la realidad en los medios de comunicación.

En la declaración, el vocalista de La Trakalosa de Monterrey reconoció abiertamente que enfrentan una etapa compleja dentro de su vida sentimental, aunque enfatizó que este cese temporal no representa un cierre definitivo ni la ruptura de la estructura familiar que construyeron juntos.

“Antes de que cualquier información sobre nuestra vida llegue por otras voces, queremos que esto se conozca directamente por nosotros”, puntualizó el intérprete norteño.

Después de nueve años de compartir amor, aventuras, aprendizajes y una familia, hemos decidido hacer una pausa en nuestra relación de pareja. Esto no significa que nos alejemos ni que dejemos de estar presentes el uno para el otro. Seguimos unidos por el cariño, la amistad, el respeto y, sobre todo, por el amor a me nuestros hijos y a nuestra familia Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey

La historia de amor de Edwin Luna y Kimberly Flores inició en Guatemala

La historia de amor de Edwin Luna y Kimberly comenzó cuando coincidieron en Guatemala durante una gira de trabajo del grupo y se consolidó con su boda celebrada en Monterrey en 2019.

Ahora, plantean este distanciamiento como un espacio de reflexión personal para evaluar el destino de la relación sin presiones del entorno social y descubrir si pueden volver a elegirse.

Finalmente, Edwin Luna solicitó a la audiencia tomar con prudencia cualquier versión ajena a ellos y permitirles atravesar este proceso en privado con su familia.