Tras la separación de Edwin Luna y Kimberly Flores, el cantante de La Trakalosa de Monterrey mostró esperanza a que su distanciamiento no termine en divorcio.

Edwin Luna de 39 años de edad, también brindó explicaciones sobre cómo llevaba su matrimonio con Kimberly Flores al hablar de “acuerdos” que tenían como pareja.

Edwin Luna espera que su separación de Kimberly Flores no termine en divorcio

Tras 9 años de juntos, Edwin Luna y Kimberly Flores de 37 años de edad, dijeron estar separados, aclarando que era decisión tomada por ambos. Sin embargo, en su comunicado subrayaron que no era un divorcio.

Ante ello, en una entrevista de Edwin Luna con De Primera Mano tras su concierto en la alcaldía Iztacalco por La Independencia de México, el cantante volvió a subrayar que era separación más no divorcio.

Mostrándose tranquilo ante la distancia que tomó con Kimberly Flores, el cantante externó la esperanza que tiene de que solo vaya a ser momentáneo y por consiguiente no lleguen a la parte legal.

“No, no hay divorcio de por medio, ojalá nunca llegara”. Edwin Luna, cantante.

Separación de Edwin Luna y Kimberly Flores habría sido por violar un acuerdo en su relación

Edwin Luna mostró esperanza de retomar su relación con Kimberly Flores, y aunque no brindó detalles sobre lo que llevó al fin de su matrimonio sí dejó ver que se pudieron haber violado acuerdos.

El cantante explicó que aunque la gente externa pudiera pensar que su relación es tradicional, aseguró que tienen acuerdos de por medio.

Sin embargo, Luna mencionó que en ocasiones estos se llegaron a olvidar, por lo que la otra persona reaccionaba cuando se llegaban a violar.

“Nuestra relación no es tan tradicional como se imaginan, tenemos muchos acuerdos ella y yo. Pero aún así de pronto hay cosas que se nos olvidan y se rompe un acuerdillo que es cuando dice uno ‘espérate en eso no habíamos quedado’ “. Edwin Luna, cantante.

Pese al distanciamiento que tomaron, Edwin Luna sí dejó claro que aún considera que su relación con Kimberly Flores tiene buena comunicación de por medio.