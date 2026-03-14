Eduardo Capetillo Jr. genera preocupación entre sus seguidores luego de que compartió una fotografía en el hospital tras accidente durante sus vacaciones.

En la imagen Eduardo Capetillo Jr. se deja ver con el brazo inmovilizado con un cabestrillo, sin embargo, se muestra con una sonrisa lo señalaría que afortunadamente no fue seria la lesión.

Eduardo Capetillo Jr. aparece en el hospital tras accidente durante sus vacaciones

Eduardo Capetillo Jr. presumió en sus redes sociales que se encontraba disfrutando de unos días de vacaciones en la nieve junto a sus amigos.

Eduardo Capetillo Jr. aparece en hospital tras accidente en vacaciones (@eduardocapetillog / Instagram )

Sin embargo, Eduardo Capetillo Jr. terminó en el hospital tras sufrir un accidente.

En una imagen, Eduardo Capetillo Jr. aparece recostado en una cama del hospital con el brazo inmovilizado con un cabestrillo.

Todavía se le puede observar con la ropa térmica y el calzado especial para nieve.

Pese a la situación, Eduardo Capetillo Jr. se muestra con una sonrisa, dejando ver que pese al accidente se encontraba bien.

Ante la preocupación de sus seguidores, Eduardo Capetillo Jr. compartió otra imagen en la que escribió: “Jajaja mi hombrito”.

De esta manera Eduardo Capetillo Jr. mostró que la lesión, aunque fue dolorosa, no representa un riesgo grave para su salud.

Eduardo Capetillo Jr. aparece en hospital tras accidente en vacaciones (@eduardocapetillog / Instagram )

Así habría sido el accidente que sufrió Eduardo Capetillo Jr. durante sus vacaciones

Aunque Eduardo Capetillo Jr. no dio detalles exactos sobre cómo ocurrió el accidente, si publicó una imagen del momento en el que habría sucedido.

Y es que en la imagen aparece una paramédico colocándole a Eduardo Capetillo Jr. un cabestrillo improvisado para inmovilizar el brazo.

Contrario a las anteriores imágenes, en la fotografía Eduardo Capetillo Jr. tiene una expresión de dolor.

Por lo que había compartido anteriormente, se cree que Eduardo Capetillo Jr. se encontraba haciendo snowboard cuando tuvo el accidente.

Y es que Eduardo Capetillo Jr. había mostrado videos en el que se le ve practicándolo.