Edgar Martínez, protagonista del video viral de hace 19 años, “Edgar se cae” ha confirmado que se casa.

Casamiento de Edgar Martínez de hoy 30 años de edad, del cual ya hasta reveló la fecha de la muy esperada boda.

Del video en YouTube a la boda: “Edgar se cae” se va a casar 20 años después de hacerse famoso

A través de sus redes sociales Edgar Martínez, protagonista del video viral “Edgar se cae” ya dio a conocer la fecha de su casamiento con su novia Valeria Bermea - se desconoce su edad-.

A lo que la boda de Edgar Martínez, protagonista del video viral “Edgar se cae” y Valeria Bermea seré el próximo 10 de octubre de 2026.