Dulce dice que jamás usuaria una aplicación para buscar pareja pues no lo necesita y aseguró que no necesita de un hombre para satisfacer sus deseos pues para eso están las pastillas para dormir.

Al ser cuestionada sobre si usaría aplicaciones para conocer a una pareja, Dulce señaló que esas cosas son para personas mugrosas y además recalcó que ella no es una mujer de aventuras.

En ese sentido Dulce destacó que ella es una mamá por lo que debe de dar el ejemplo. La cantante puntualizó que es toda una señora como para andar jugando a ver quién se liga en internet.

Dulce se ha encontrado muy activa ya que es parte del proyecto “Grandiosas” en el que también participan María Conchita Alonso, María del Sol y Alicia Villarreal.

En entrevista presentada por el programa Hoy, Dulce fue cuestionada sobre la popularidad que han tenido las aplicaciones para buscar pareja.

De manera contundente Dulce señaló que no se encuentra interesada en hacer uso de este tipo de plataformas pues aseguró que no es ninguna mugrosa.

Dulce puntualizó que ella no es una mujer de aventuras por lo que no usaría estas plataformas para poder conocer a un hombre.

“Yo no soy una mugrosa, qué te pasa para nada ¿Cuántos novios me haz visto? No yo no soy una mujer de aventuras ni de promiscuidad” Dulce

Dulce destacó que ella no es de las mujeres que se animen a dar el primer paso pues prefiere que sea el hombre el de la iniciativa y que se atreva a acercarse a ella.

“Ni mucho menos de andar buscando hombres en ninguna cosa. Al contrario, si a mí me gusta un hombre, de mi jamás va a salir una palabra un gesto para que ese hombre sepa que a mí me gusta” Dulce

Durante su conversación Dulce destacó que si un hombre no le da alguna señal de que se encuentra interesado en ella, jamás va a pasar nada pues ella no se va a mover para demostrar su interés.

“Si ese hombre no me pone a mí la luz verde no va a pasar nada” Dulce

Dulce asegura que es una señora y no va a buscar pareja en internet

Al ser cuestionada sobre cómo satisface sus deseos carnales, Dulce destacó que para eso están las pastillas para dormir y dejó en claro que ella siempre respeta su cuerpo.

“El cuerpo me vale gorro, para eso están las pastillas de dormir. Mi cuerpo no es un jardín de diversiones, yo respeto mi cuerpo, lo cuido, venero y respeto” Dulce

Sobre la idea de andar buscando pareja en aplicaciones como Tinder, Dulce señaló que debe de ser un ejemplo para su hija por lo que no hace ese tipo de acciones.

“Soy un ejemplo porque tengo una hija, ni me queda no es mi edad, ni es mi intención andar jugando con los Tinder y esas cosas, yo no juego a ver a quién me ligo” Dulce

Dulce dejó en claro que no le va a mandar ningún mensaje a un hombre pues es una señora y no una mugrosa que tenga que buscar pareja en internet.

“El que me tiene que gustar me gustó, pero soy incapaz de demostrar, de ir a buscarlo, llamarlo, mandar un mensajito a nadie. Mucho menos a un pelado, un mugroso, si no soy una mugrosa, soy una señora” Dulce