Dua Lipa visita el Nido de Quetzalcóatl en Naucalpan

Dua Lipa presumió en su cuenta de Instagram que se encuentra en México y tuvo la oportunidad de visitar uno de los lugares más icónicos del Estado de México: ‘Nido de Quetzacóatl’.

Tras su polémica visita en marzo pasado, Dua Lipa sorprendió a sus seguidores al mostrar que se encuentra nuevamente en el país azteca.

Dua Lipa (@dualipa / Instagram)

Tras polémica con fan Dua Lipa regresa a México

En su cuenta de Instagram, Dua Lipa compartió que se encuentra pasando un gran momento en el ‘Nido de Quetzacóatl’, que se encuentra ubicado en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Se trata de un espacio arquitectónico diseñado por Javier Senosiain que ha llamado la atención a nivel internacional por su extravagancia.

Dua Lipa (@dualipa / Instagram )

El ‘Nido de Quetzacóatl’ llama la atención ya que fue construido según su entorno, por lo que las estructuras siguen las formas que lo rodean, como si hubiera nacido de forma natural de la tierra.

Fue inaugurado en 1998, cuenta con impresionante edificio parecido a una serpiente que en realidad, es un conjunto de casas-habitación para pasar la noche.

También compartió fotos en el restaurante Maximo Bistrot, ubicado en la colonia Roma Norte. “La Ciudad de México siempre me deja maravillada” (Mexico City always blow my mind), escribió la cantante.

Dua Lipa (@dualipa / Instagram)

Hasta el momento se desconoce si Dua Lipa se encuentra de visita en México o si tiene que cubrir un proyecto laboral.

Sin embargo sus fotografías se han viralizado en las redes sociales. Su visita sorprendió a sus fanáticos pues en su última visita vivió una gran polémica.

En marzo pasado se difundieron vídeos de la visita de Dua Lipa, sin embargo uno de ellos muestra como una fan salió y se abalanzó a la cantante casi tirándola.

Esto provocó que Dua Lipa se asustara; aunque el incidente se evitó gracias a la seguridad de la cantante. Sin embargo rumores detallan que este incidente hizo que la famosa cambiará su itinerario y ya no acudiera a Monterrey.

De ahí que usuarios celebraron que Dua Lipa haya decidido regresar tan pronto a México.