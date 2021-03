Esta noche se llevó a cabo la edición 63 de Premios Grammy, en el Staples Center de Los Ángeles, California.

Este domingo 14 de marzo de 2021 , se llevaron a cabo los Premios Grammy, en su edición número 63, la cual comenzó entregando dos de sus galardones a la cantante Beyoncé, antes de la ceremonia.

Los Premios Grammy de este año, organizados por la Academia Nacional de las Artes y Ciencias de la Grabación , se celebraron desde el Staples Center de Los Ángeles, California, Estados Unidos, y tuvieron una combinación de presentaciones en vivo, pero sin público ante las restricciones por la pandemia de Covid-19.

Cabe mencionar que la edición 63 de los Premios Grammy estaba prevista para el pasado 31 de enero, sin embargo, la Academia Nacional de las Artes y Ciencias de la Grabación finalmente cambió la fecha para este domingo, y a continuación mencionamos la lista de ganadores.

'Mejor Actuación Pop': Harry Styles con 'Watermelon Sugar'

En la categoría ‘Mejor Actuación Pop’, en la que competían Justin Bieber, Dua Lipa, Doja Cat, Harry Styles, y Taylor Swift, fue el británico Harry Styles quien logró llevarse el premio Grammy por su canción 'Watermelon Sugar'.

Miranda Lambert gana 'Mejor Disco Country'

Luego de las presentaciones musicales de Bad Bunny, Dua Lipa junto a Da Baby, Bruno Mars y Anderson Paak, en los Premios Grammy, llegó el momento de presentar al ganador de la categoría ‘Mejor Disco Country', el cual se lo llevó Miranda Lambert , por su álbum 'Wildcard'.

En esta categoría competían Ingrid Andress con su álbum de estudio 'Lady Like'; Brandy Clark con 'Your Life Is A Record'; Little Big Town con 'Nightfall'; y Little Big Town por su disco 'Never Will'.

‘Mejor Artista Nuevo’: Megan Thee Stallion

Presentada por Lizzo, la primera ganadora de los Premios Grammy en la categoría de ‘Mejor Artista Nuevo’, fue Megan Thee Stallion , quien alcanzó mayor reconocimiento a nivel internacional por sus colaboraciones con Beyoncé y Cardi B.

Megan Thee Stallion, de 26 años, se coronó frente a sus colegas Doja Cat, Phoebe Bridgers y Noah Cyrus.

"Cada artista nominado a esta categoría es increíble" Megan Thee Stallion

Beyoncé, la primera ganadora de los Premios Grammy previo a la ceremonia

La ceremonia de los Premios Grammy otorgó su primer galardón a Beyoncé , quien ganó la categoría de ‘Mejor video musical’, la cual compartió con su hija mayor, Blue Ivy, por su canción ‘Brown Skin Girl’ .

Tal parece que Beyoncé inició el día de la mejor manera, pues además de llevarse su primer Grammy, es la artista con más nominaciones, cerca de hacer historia.

Además, Beyoncé obtuvo su segundo Grammy por su colaboración con Megan Thee Stallion.

Asimismo, Billie Eilish y su hermano, Finneas se conectaron vía online para recibir un premio por el tema para la próxima película de James Bond, ‘No Time To Die’.

Otros ganadores a los Premios Grammy