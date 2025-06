Un rumor tan insólito como viral ha sacudido las redes sociales, el cual asegura que la Doctora Polo y Ana Gabriel- de 69 años de edad- fueron pareja.

Esta situación se volvió tendencia luego de una entrevista que la Doctora Polo -de 66 años de edad- usó para hablar de su vida en general.

Doctora Polo y Ana Gabriel fueron víctimas de la inteligencia artificial

Hace unos días se viralizó un video de una supuesta entrevista de la Doctora Polo en la que habla de su romance con la cantante, Ana Gabriel.

Aunque la grabación suma miles de reproducciones, la verdad es que esta fue creada con inteligencia artificial.

Ana Gabriel (@anagabrieloficial / )

En las imágenes se observa a la Doctora Polo diciendo que su matrimonio con Ana Gabriel llegó a su fin .

Esto, supuestamente, después de que la cantante le fuera infiel con una joven de 20 años.

En la grabación falsa, la presentadora de televisión asegura que es algo que no le va a perdonar “jamás” a Ana Gabriel.

Como te comentamos anteriormente, la Doctora Polo sí concedió una entrevista, pero sus declaraciones fueron modificadas con inteligencia artificial.

Por lo tanto, la conductora nunca habló de una supuesta relación sentimental con Ana Gabriel.

Además de eso, comenzó a circular una imagen donde, supuestamente, la Doctora Polo y Ana Gabriel aparecían celebrando su boda.

La fotografía, compartida en redes sociales, venía acompañada de afirmaciones sobre una ceremonia íntima entre la Doctora Polo y Ana Gabriel.

Doctora Polo reacciona a supuesto matrimonio con Ana Gabriel

La Doctora Polo reaccionó tajantemente al rumor de que habría contraído matrimonio con Ana Gabriel.

El chisme sobre una supuesta boda entre la cantante y la conductora surgió debido a la difusión de videos e imágenes en redes sociales.

La Doctora Polo no tardó en responder y en una entrevista con Javier Ceriani, la presentadora negó enérgicamente el rumor:

“No me he casado con Ana Gabriel, ¿a quién se le ocurre esa estupidez?”, respondió ante los rumores.

Refiriéndose a una imagen en la que supuestamente aparece con Ana Gabriel, la Doctora Polo sentenció: