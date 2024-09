Ana Gabriel acapara titulares esta vez por sentar a una fan durante uno de sus conciertos, acción que está dividiendo opiniones.

No es ningún secreto, Ana Gabriel garantiza una increíble experiencia en cada uno de sus concierto; sin embargo, su fama y profesionalismo hoy vuelve a jugarle en contra al punto que está perdiendo seguidores.

Hay quien amanezca con no ir a sus próximos shows, pero ¿qué fue lo que pasó? En SDPnoticias te contamos todo lo que sabemos sobre el regaño de Ana Gabriel a una fan.

Ana Gabriel sienta a fan (TikTok)

Ana Gabriel sienta a fan que andaba bailando

En TikTok circula un video de Ana Gabriel interrumpiendo uno de sus conciertos porque una de sus fans se puso de pie para bailar cada una de sus canciones.

Razón por la que Ana Gabriel -de 68 años de edad- se molestó. La veterana cantante se tomó unos minutos para llamarle la atención y pedirle a la mujer que tomara asiento.

La intérprete de “Tú lo decidiste” argumentó que los asientos no tenían gran diferencia en cuanto a la altura por lo que era molesto que una persona se levantara siendo consciente que le tapaba la visión a la persona que se encontrara detrás.

Así como alegó que en ese momento sus canciones no tenían el ritmo para que la gente baila por lo que sería ella quien le pediría al público ponerse de pie cuando el show lo permitiera.

“No estoy en desacuerdo en que se paren a bailar cuando tengan que billar, que se paren. No tienes que estarles tapando porque tienen también derecho de ver el espectáculo, dales la oportunidad” Ana Gabriel

A la par el público gritaba a la fan: “Que se siente, que siente” mientras la grababan, acción que molestó a muchas personas.

Amenazan con no ir a ningún concierto de Ana Gabriel

Mientras que algunas personas que presenciaron el momento en que Ana Gabriel pidió a una de sus fans sentarse debido a que no dejaba ver a las personas que se encontraban detrás de ella, hubo a quien no le pareció la acción.

En TikTok hay gente que asegura no volverá a ir a ningún concierto de Ana Gabriel: “Discúlpame, pero si voy a estar sentado mejor me estoy en mi casa y me ahorro mi dinero”,

“No volvería a ir en mi vida”, “Ay no. Yo pago mi boleto y decido estar parada o sentada, si no le gusta que se levante el de atrás”, “Uy si me dijera eso mi cantante o grupo favorito lloro”,

“Me voy de ese lugar en ese momento”, “Si los otros no ven pues que compren un boleto más adelante”, “Es un concierto mas no un baile, para eso son las sillas”, expresan en la red social.