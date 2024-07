El precio de la fama es muy caro y esto lo sabe Ana Gabriel quien cansada de los chismes que giran alrededor de su vida privada salió a dar una declaración que involucra a Verónica Castro y a su canción “Simplemente Amigos”.

Y es que desde hace varios se dice que Ana Gabriel y Verónica Castro tuvieron un romance que por prejuicios tuvieron que mantener oculto.

Romance que nunca se confirmó, pero que algunas “lenguas” aseguran quedó plasmado en la canción “Simplemente Amigos” donde la cantante le pide a su amante que se hagan pasar por ‘dos extraños’.

¿Ana Gabriel le dedicó Simplemente Amigos a Verónica Castro? Ella misma aclara

Cansada de los chismes y por respeto a su esposa, Ana Gabriel -de 68 años de edad- aclaró si su canción “Simplemente Amigos” está dedicada a Verónica Castro -de 71 años de edad-.

Durante uno de sus conciertos, Ana Gabriel negó que la canción sea para Verónica Castro y esto se puede probar ya que la composición se hizo en 1987.

“Cuando yo compuse esta canción, y lo digo para la gente que habla y comenta sin cerciorarse, cuando esta canción salió a la luz, si sacan la cuenta, esos que hablan, deberían darse cuenta que no está compuesta para esa persona que dicen” Ana Gabriel

De acuerdo con la compositora, el tema se creó porque Dios así lo quiso, Dios le dio la inspiración para crearla pensando en su público.

“Esta canción la hice porque Dios me la dio, y me la dio para ti, para ti, para aquellos que están allá y no me avergüenzo de lo que dicen, pero es una gran mentira que yo se la haya compuesto, aclarado el asunto, lo digo porque ya me tienen agotada” Ana Gabriel

Ana Gabriel no se avergüenza de ser quién es

Tras aclarar que la canción “Simplemente Amigos” no es para Verónica Castro, pero sin decir si tuvo o no un romance con la actriz, Ana Gabriel dijo no estar avergonzada de quién es.

“Lo digo en mi canción: soy como quise ser, nadie me controla el alma y hago lo que me da la regalada gana” Ana Gabriel

La cantante Ana Gabriel asegura, al igual que en pasadas ocasiones, respetar a la mujer y que una le dio la vida y a su vez la palabra y educación, lo que agradece profundamente.

Y sin más dice estar hasta la madre del chisme que asegura le compuso “Simplemente Amigos” a Ana Gabriel, celebra que la canción siga siendo la favorita de muchos.

De pasadas y nuevas generaciones ya que gracias al chisme, “Simplemente Amigos” está de boca en boca.

“Esa canción me va a llevar de una generación a otra, esa canción se grabó en el 87 así que gracias por regalarla a sus amigos, parientes y nietos” Ana Gabriel

Cabe señalar que Ana Gabriel nunca ha negado su preferencia sexual, pero tampoco ha abordado el tema públicamente.