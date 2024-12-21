Octavio Ezquerra, productor de ‘Siempre en domingo’ y ‘Teletón’, murió a los 96 años de edad.

El mundo del espectáculo nuevamente está de luto con la noticia de la lamentable muerte de Octavio Ezquerra.

Un reconocido y respetado productor de Televisa que dejó huella con más de 50 años de trayectoria en la televisión mexicana.

Octavio Ezquerra (Televisa Espectáculos)

Octavio Ezquerra, productor de ‘Siempre en domingo’ y ‘Teletón’, murió a los 96 años

La televisión mexicana se viste de luto con la muerte del productor Octavio Ezquerra ocurrida el viernes 20 de diciembre.

La noticia fue dada a conocer en el programa Hoy, al igual que en las redes sociales de Televisa Espectáculos.

La televisora recordó el gran trabajo que por décadas realizó Octavio Ezquerra en el icónico programa ‘Siempre en Domingo’ y otros proyectos.

“Falleció el productor Octavio Esquerra Hernández a los 96 años. Trabajó durante casi tres décadas en el programa “Siempre en domingo” y fue productor asociado del Teletón durante 21 años.” Televisa espectáculos

Octavio Ezquerra estuvo durante casi tres décadas en el programa ‘Siempre en Domingo’.

Estuvo como encargado de programar y recibir en el foro a los artistas invitados. Incluso, en su carrera destacaba el logro de tener a Selena Quintanilla en el estudio.

Hasta el momento, la familia no se ha pronunciado acerca de la causa de muerte de Octavio Ezquerra.

¿Quién fue Octavio Ezquerra, querido productor de televisión que murió a los 96 años?

Octavio Ezquerra era una persona admirada y querida en Televisa, donde cosechó grandes éxitos como productor.

Antes de ser productor, inició su carrera como actor estudiando en la Academia de Andrés Soler.

Su primera experiencia laboral fue en Teatro Fantástico, y de ahí tuvo breves incursiones en el cine mexicano.

Su trabajo en ‘Siempre en Domingo’ lo convirtió en una figura clave de la televisión mexicana durante las décadas de los 70, 80, 90 y 2000.

De igual manera, Octavio Ezquerra participó en otras producciones populares como:

Festivales OTI

Festival Acapulco

Juguemos a Cantar

Señorita México

Galardón a los grandes

Premios TVyNovelas

Uno de sus logros más significativos fue su participación como productor asociado en El Teletón durante 21 años.