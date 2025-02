Fans de Liang Youcheng están consternados. El actor de Echo of her voice murió sorpresivamente a los 27 años de edad.

La muerte de Liang Youncheng tuvo lugar en víspera de la celebración del Año Nuevo Chino por lo que una vez más la felicidad se tiñó de tristeza.

El actor asiático era conocido por su participación en K-dramas como Echo of her voice (2024) y My heart (2021).

¿De qué murió Liang Youcheng? El actor ha muerto con solo 27 años de edad

De acuerdo con diversos medios de comunicación como Heraldo de México, Liang Youcheng presentó síntomas de gripa a finales del mes de enero de 2025.

Razón por la que Liang Youcheng, actor de Echo of Her Voice, ingresó al hospital donde estuvo unos días debido a que el resfriado se fue agravando.

Pese a que fue tratado de inmediato, una infección atacó su sistema nervioso central, lo que lo condujo a la muerte.

Muere Lian Youcheng (@Nisrinazalfa4 / Red Social X)

Fue su amigo Wu Xuyi quien anunció su muerte en redes sociales, lugar que eligió para darle el último adiós al actor asiático.

“Saltaste fuera del tiempo y te convertiste en una estrella, duermes para siempre. Te extrañaremos durante mucho tiempo, mi buen amigo, Liang Youcheng” Wu Xuyi, amigo de Liang Youcheng

¿Quién fue el actor Liang Youcheng que murió a los 27 años de edad?

Liang Youcheng era un actor asiático con un futuro prometedor. Su participación en K-dramas como Echo of her voice y My heart impulsaron su carrera en los últimos años.

De su vida personal no hay información en Internet ya que Liang Youcheng era un joven muy reservado y profesional que prefería dar de qué hablar por sus proyectos y no por escándalos.

El actor nació en China en 1997 y murió el 30 de enero. Su familia pidió respeto y comprensión ante la situación.

Era reconocido por su capacidad de interpretar a cualquier personaje según demostró en las series, películas y obras de teatro en las que trabajó.

Liang Youcheng se encontraba grabando una serie titulada It girl in tang Dynasty; sin embargo, no está claro si logró completar su participación y si este proyecto aún tiene contemplado salir a la luz.