La influencer de TikTok, Kenmer Kenia, sale a desmentir su muerte; menciona, fue hackeada en su cuenta principal.

Tras la noticia, seguidores expresaron su molestia, afirmaron, Kenmer Kenia quiso “obtener vistas”.

La noche del 15 de julio, se publicó un mensaje en la cuenta oficial de TikTok de Kenmer Kenia anunciando su muerte por complicaciones de salud:

Horas más tarde, la influencer reapareció en su cuenta de Instagram y en una cuenta secundaria de TikTok para desmentir los rumores.

La creadora de contenido explicó que no estaba muerta, pues se encontraba descansando tras la cirugía; detalló, perdió el acceso a su cuenta principal de TikTok:

"Ayer me sentía muy mal y me quedé dormida muy temprano (...) Mis redes sociales las estaba administrando una persona de las que me ayuda y no sé qué pasó, nadie sabe nada, no tengo acceso a mi cuenta. ¡Pido una enorme disculpa! Neta ando en shock, mi familia ando en shock y no sé qué hacer."

Kenmer Kenmer