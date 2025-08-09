David Allegre, el famoso influencer, amigo del fallecido Daniel Bisogno, sorprendió a sus seguidores de X, revelándoles que enfrentaba un dilema laboral.

El influencer de 33 años de edad reveló que no sabía si quedarse en su trabajo, lo que dejaba entrever que se debatía entre mantener su estabilidad económica o cuidar su salud mental.

Sin embargo, minutos después David Allegre dio una actualización, revelando que su dilema había terminado pues sus jefes lo habían despedido.

David Allegre

David Allegre revela que tiene un dilema laboral y sus jefes le quitan la preocupación

El jueves 7 de agosto, David Allegre se sinceró con sus seguidores de X, confesándoles que no sabía si permanecer y renunciar a su trabajo, pues ya no se sentía a gusto.

Y es que, detalló, el ambiente laboral se había vuelto “tóxico”. Sin embargo, el influencer reconoció que dejar su empleo lo pondría en una difícil situación económica, lo que no le permitía tomar la decisión libremente.

“Estoy en ese dilema horrible entre quedarme en un trabajo de oficina que ya se volvió tóxico pero me da estabilidad… o soltarlo para enfocarme en lo que de verdad quiero hacer. Básicamente: ¿sobrevivir o vivir?” David Allegre, influencer

Poco más de una hora después, David Allegre dio una de su situación laboral, informando que su dilema había sido resuelto por sus jefes.

“Ya me corrieron”, escribió el influencer, adjuntando un gif en el que la comediante estadounidense Amy Poehler aparece con cara seria, haciendo la señal de “amor y paz” con las dos manos.

“¿Vieron tu tuit?”, le preguntó uno de sus seguidores al rumorado novio de El Temach.

David Allegre de inmediato respondió que su situación laboral ya era muy tóxica y que de hecho su despido estaba casi anunciado desde hacía tiempo.

“Jajaja no. Ya había tensión. Como que era crónica de un despido anunciado 🤭 el ambiente estaba súper tóxico ya”, escribió.

David Allegre afirma que tras si despido, “recuperó su brillo”

Los seguidores de David Allegre quisieron saber más sobre su ahora ex empleo.

El influencer tomó con humor su situación y respondió que lo único que hacía era “aguantar que mi jefe me pendejeara por mensaje todo el rato y ventas 🤭”.

Luego, David Allegre dijo que su salida fue un alivio e incluso bromeó con que al ser despedido “recuperó su brillo” y que ahora se enfocará en proyectos personales.

Los seguidores del influencer celebraron su “libertad”, y se mostraron entusiasmados con a posibilidad de tener más contenido suyo ahora que tendrá más tiempo libre.