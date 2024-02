Ricardo Peralta -de 33 años de edad- quemó de la peor manera a Danna Paola, pues dio a entender que la cantante ya no vende y que por eso tiene que regalar boletos.

Las palabras del influencer, famoso por el canal de YouTube de Pepe y Teo, rápidamente generaron revuelo entre los fans de la también actriz de 28 años de edad.

Pues Ricardo Peralta habría dicho esto durante una transmisión en vivo, por lo que el video fue recuperado por usuarios de redes sociales.

Danna Paola cuestiona la sororidad al contar las razones por las que no tiene amigas

Danna Paola tira al reguetón mexicano porque “ya no está chistoso” que sus letras denigren a la mujer

La foto de Danna Paola que desató críticas por su peso e ignoró su petición de no hablar de su cuerpo

Imágenes que ya están generando controversia y una pelea entre los fans de Danna Paola y Ricardo Peralta, quienes defienden a ambas personalidades respectivamente.

Fue por medio de una transmisión en vivo que Ricardo Peralta soltó una declaración en contra de Danna Paola, dejando ver que la fama ya le bajó.

El influencer se encontraba platicando con los tiktokers y creadores de contenido Jair Sánchez -21 años de edad- y Dani de Valle -de 32 años de edad-.

Siendo en un momento de la conversación cuando empezaron a hablar de las giras que Ricardo Peralta ha realizado a lo largo de la República Mexicana.

Sin embargo Jair Sánchez mencionó algo de que el influencer regala boletos, a lo que Ricardo Peralta respondió embarrando a Danna Paola:

“No, bebé, no. Yo no soy Danna Paola, yo no regalo boletos”.

Ricardo Peralta