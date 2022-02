¿Daniela Rodrice se casa? Esto es lo que sabemos de su compromiso con el sugar

Daniela Rodrice y el sugar están más destapados que nunca, pues ahora, con una foto en Instagram, dio a conocer que está comprometida con su novio Daniel.

Luego de que Daniela Rodrice y el sugar estuvieran en Cancún de vacaciones, la situación se prestó para que este se arrodillara a pedirle matrimonio, contó la influencer.

Por medio de un video en YouTube, Daniela Rodrice reveló todos los detalles sobre su pedida de mano, que, aunque para muchos podría ser aburrida a ella le encantó.

Esto es lo que sabemos del compromiso de Daniela Rodrice y el sugar.

Daniela Rodice comenzó a causar una ola de rumores a su alrededor, luego de que publicara en Twitter, “el mejor día de mi vida”, en la madrugada del 5 de febrero.

Dos horas más tarde compartió un corazón blanco sin ninguna explicación.

Y fue ayer -7 de febrero- por la tarde que Daniela Rodrice compartió una fotografía junto al sugar en bata, en esta enseñó su anillo de compromiso.

“No me lo van a creer, 4dos2dos”, fue lo que Daniela Rodrice puso en su post, mismo texto que el sugar colocó en una foto en su Instagram junto a la influencer.

Aunque el rostro del novio de la mazatleca sigue siendo un misterio, al parecer, esto es lo menos importante luego de la noticia de su matrimonio.

Daniela Rodrice compartió un post en donde luce un anillo de compromiso, luego de que el sugar se arrodilló durante sus vacaciones en Cancún, pero hay todo un detrás.

‘La chika’ contó que la pedida de matrimonio fue muy inesperada y que ella estuvo a punto de hincarse cuando el sugar decidió tomar la delantera.

Dijo que todo sucedió cuando estaban en la alberca de su hotel en Cancún, y luego de una plática intensa sobre todo lo que habían vivido decidieron que era el momento.

“Ambos dijimos, nos acabamos de casar después de haber vivido todo esto juntos, se arrodilló y me pidió matrimonio, pero no había anillo”.

Según la versión de la influencer, el sugar ya estaba planeando una pedida de mano , sin embargo, no pudo coordinarse para que sucediera en su viaje por Cancún.

“Ya lo había pensando pero las fechas que estuvimos allá no se pudieron acomodar, iba tristón, porque traía la idea y no se pudo hacer”.

Daniela Rodrice contó que el sugar se arrodilló sin tener un anillo en mano, por lo que al día siguiente salieron en busca de su anillo de compromiso.

Daniela Rodrice compartió que, durante sus vacaciones en Cancún, el sugar le pidió matrimonio, pese a que él juraba nunca se iba a arrodillar.

‘La chika’ aseguró que cuando ya llevaba tiempo con el sugar, el juraba que jamás se iba a hincar y ella creía que iba a ser imposible que la sorprendiera pidiéndole matrimonio.

“Decía, -yo jamás me voy a hincar… no me iba a poder sorprender, porque las uñas iban a estar muy sospechosas, y luego nuestros amigos, no se iba a poder, fue inesperado”.

Daniela Rodrice, influencer.