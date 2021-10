Daniela Rodrice publica sesión de fotos en lencería; estrena nuevo look

La “tiktoker” e influencer mazatleca Daniela Rodrice sorprendió a sus seguidores en Instagram con una sesión de fotos en baby doll, en la que también lució su nuevo look.

Daniela Rodrice compartió ocho imágenes en las que viste un conjunto de lencería en color blanco, adornado con un bordado de flores color rosa y ramas verdes; acompañado de guantes y calcetas de tul.

Daniela Rodrice presume nuevo look

Del mismo modo, la también “youtuber” lució un nuevo estilo en los carretes de imágenes y dejó verse con una larga cabellera pelirroja, en la que lleva una diadema de plumas color blanco.

Sin embargo, la cabellera rubia que la caracteriza, permanece, pues se trata tan solo de una peluca en tonos rojizos; asimismo, Rodrice lució sus nuevas cirugías plásticas.

Fue hace dos meses que se operó: “Ahí les va la lista de que me hice…Las orejas (para atrás), me hice la lipo papada y me hice el osikibirks (forma de los labios y surco nasolabial)”, confesó hace un mes.

La sensual sesión de fotos

En el primer grupo de fotos, Daniela Rodrice posó en una cama vintage alrededor de rosas marchitas y compartió al pie “Pintada al óleo, cosida a mano”.

“Estas son las fotos que le enseñaré a mis hijos para recordarles cómo 1 millón de almas repararon la mía”, expresó también.

“Usted creyó haberlo visto todo, pero aún hay más” y “Muchas gracias por estar, fin” son las descripciones que la “tiktoker” utilizó en el resto de sus publicaciones.

Así reaccionaron los seguidores de Daniela Rodrice

Luego de que la influencer publicara las fotografías con su nuevo look, sus fanáticos no tardaron en elogiarla entre comentarios en la red social.

“Más que fabulosa”, “Chica, andas con todo”, “Linda”, “Espectacular”, “La más sexy del condado”, “Mi ama modelando”, escribieron algunos internautas en respuesta a sus imágenes en Instagram.

¿Quién es Daniela Rodrice?

Daniels Rodrice comenzó su carrera en YouTube desde 2017 sin embargo, no fue hasta que comenzó a generar contenido para Tiktok, cuando saltó a la fama.

Hizo popular frases como “Chica, eres linda” y “Quisiese, pero no pudiese”, fue así como cosechó más de 6 millones de seguidores en Tiktok y 1.6 millones en Instagram.

Mientras tanto, Daniela Rodrice continúa compartiendo contenido en redes sociales, y entreteniendo a sus seguidores con las célebres frases que la caracterizan.