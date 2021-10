En un momento de “honestidad”, Kunno reveló que ya no considera ser un TikToker, sino “una celebridad y un artista”, por lo que fue objeto de críticas en redes sociales.

Estas declaraciones de Kunno causaron gran revuelo en redes sociales; pues él saltó a la fama utilizando la red social TikTok, por lo que los internautas lo identifican como un auténtico TikToker.

Fue durante el pasado 9 de octubre que Kunno asistió al programa de radio Alofoke, el cual está ubicado en República Dominicana.

Fue ahí donde Kunno ofreció una entrevista; en la cual habló de varios aspectos, tanto de su vida personal como profesional.

Cabe mencionar que hoy en día, Kunno cuenta con más de 5 millones de seguidores en Instagram; mientras que en TikTok cuenta con más de 23 millones, lo que lo ha posicionado como una de las figuras más reconocidas en redes sociales.

Es por esto que, durante la entrevista se le preguntó al joven cómo le hizo para lograr que ese elevado número de usuarios lo siguieran.

Entonces, Kunno se apresuró en asegurar que él nunca se ha visto con otro TikToker, aclarando que “ya no se considera un TikToker”.

Sino que ahora se considera una celebridad y un artista.

“Yo voy a ser muy honesto. Yo nunca he visto con ningún otro TikToker, porque hoy en día yo ya no me considero TikToker, yo la verdad me considero lo que soy, que hoy en día soy una celebridad y un artista”

Kunno