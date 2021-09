Daniela Rodrice la famosa youtuber que también ha triunfado en TikTok gracias a sus ingeniosas frases, se sometió a una operación estética en el rostro.

Modificándose varias zonas del rostro, la influencer ya muestra parte de sus resultados en los videos que sube a redes sociales, pese a que dice aún tiene inflamación post cirugía.

“Me operé hace un mes… me iban a operar toda la cara y hacérmela de nuevo, básicamente”.

Dijo que, pese a que los rumores eran de operaciones en los labios, nariz, “lipo” e incluso aumento de senos, los negó.

“Ahí les va la lista de que me hice… las orejas (para atrás), me hice la lipo papada y me hice el osikibirks (forma de los labios y surco nasolabial)”.

