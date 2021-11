Daniela Rodrice habla de su podcast; el primer episodio será una pijamada en donde toda la producción e invitados tendrán que asistir con su mejor ropa para la hora de dormir.

La influencer reveló en ‘La cotorrisa’ que pronto tendría su propio podcast, días después aseguró que sería dentro de dos semanas que estaría disponible el primer episodio.

Daniela Rodrice se ha convertido en una de las influencers más seguidas por los cibernautas, pues su carisma y sus frases la hicieron alcanzar rápidamente la popularidad.

La nacida en Mazatlá, Sinaloa, no solo ha tenido participación en varios podcasts que admira, sino que ya asiste a fiestas en donde asisten otros influencer y famosos.

Daniela Rodrice posa en lencería; luce nuevo look (@danielarodrice / Instagram)

Incluso, Daniela Rodrice reveló que aún no cree lo rápido que llegó a la fama, pues cuando llegó a los 100 mil, un año después alcanzó el millón de seguidores.

Ahora, Daniela Rodrice reveló en su participación en ‘La cotorrisa’, que tendría su propio podcast y en la labor de grabar el primer episodio reveló que este sería una pijamada.

Daniela Rodrice ya se encuentra en las grabaciones del primer episodio de su podcast, mismo que dijo sería una pijamada y aseguró, nadie entrará al menos que lleve ese outfit.

Por medio de sus historias en Instagram, mostró el outfit que eligió para el podcast, el cual incluyó “joyería de noche”, blusa a rayas con pantalón de pijama de ‘Los Rolling Stones’.

Explicó que pese citó tiempo antes a sus invitados, para “marinar la conversación” y ya entrados en plática grabarían el podcast.

Pese a que Daniela Rodrice habló de su podcast en ‘La cotorrisa’, esta no dijo nada más en sus propias redes sociales, y ahora que abordó el tema, lo recordó.

“Se me olvida que ustedes todavía no saben que pedo verdad, es que el podcast es una pijamada nomas…”.

Asimismo, platicó que sus exigencias fueron altas, pues todo el equipo de producción tendría que asistir en pijama, así como los que saldrían a cámara.

“Todos tienen que venir en pijama, o sea, hasta el que no participará, el que va a grabar, el del micrófono, todos están amenazados que si no llegan en pijama no pueden pasar”.

