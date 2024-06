A través del programa Hoy, Daniela Parra dijo no entender por qué su hermana Alexa Hoffman culpa a su papá Héctor Parra de algo que está segura no hizo.

Así como reiteró que Héctor Parra está injustamente preso ya que hay muchas contradicciones, pero sobre todo, Daniela Parra sabe quién es realmente él.

Por lo que con un nudo en la garganta, la joven -de 26 años de edad- le manda un mensaje a Alexa Hoffman -de 21 años de edad-.

Daniela Parra, hermana de Alexa Hoffman, se encuentra triste y molesta porque desde hace casi tres años no convive con su papá Héctor Parra como quisiera.

Señala que el proceso ha sido difícil sobre todo porque está segura que su papá Héctor Parra -de 48 años de edad- no abusó de su hermana Alexa Hoffman.

Esto porque ella vivió en casa de Héctor Parra, por lo que da por hecho que estaba enterada de todo lo que pasaba y no vió nada extraño.

“Mi papá no hizo de lo que lo culpan, si creo que hay contradicciones, mentiras, yo estaba en esa casa y yo conozco la verdad, a mí me constan las cosas porque yo viví ahí”

Aunado a esto, su papá le juró que no hizo nada y nunca lo haría a ninguna mujer.

“Por mi, por tu hermana, por mi mamá y todas las mujeres de mi vida, te juro que no me atrevería hacer eso”

Pese a que el caso sigue revisándose por diferentes magistrados, quienes han validado las pruebas de abuso presentadas por Alexa Hoffman, Daniela Parra insiste en que no hay pruebas sino dichos.

Daniela Parra, hermana de Alexa Hoffman, hará todo lo posible para que su papá Héctor Parra deje la cárcel antes de lo dictado por un juez y es que los días malos no terminan.

A Daniela Parra el dinero no le rinde por lo que a veces no puede enviarle comida a Héctor Parra, quien termina pidiendo a sus compañeros.

Resignada a que el proceso continuará, se encomendó a Dios, incluso da por hecho que tal vez no ha aprendido la lección y hasta que lo haga verá el fin de su pesadilla.

“Ya no sé si son ganas de fregar o joder, no sé si es Dios que dice que todavía debo aprender algo mas y por eso todavía no ha salido”

Daniela Parra