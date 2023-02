Yuridia vivió gordofobia y acoso por parte de Ventaneando, pero no fue la única, internet hizo recordar el pleito entre Daniel Bisogno y Ana Bárbara por comentarios a su físico.

Lo que ya quedó muy claro es que los trapitos sucios de Ventaneando no dejarán de salir, pues en más de una ocasión sus conductores han criticado cuerpos ajenos.

Ante ello, se revivió cómo Ana Bárbara -de 52 años de edad- asistió a Ventaneando a enfrentar cara a cara a Daniel Bisogno y lo llamó “aberración”.

Y por lo que reveló Yuridia -de 36 años de edad- que vivió en su pasado con Ventaneando, la cantante de “Bandido” dio su postura sobre las opiniones a los cuerpos ajenos.

No solo fue Yuridia; Daniel Bisogno de Ventaneando, criticó a Ana Bárbara en el 2000

Aunque el tema de Yuridia con Ventaneando ya se detuvo, no quiere decir que usuarios no saquen su buena memoria para recordar otros malos comentarios de los conductores.

Ahora, se recordó que en el año 2000, Daniel Bisogno criticó sin piedad el físico de Ana Bárbara y aunque en ese momento era ‘común’, la cantante no se dejó en lo mínimo.

Ana Bárbara, cantante. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Estos hechos podrían tener menos relevancia si los conductores hubieran cambiado sus comentarios a lo largo del tiempo, reconociendo así sus errores de hace 20 años.

Sin embargo, parece ser que no es así, pues en la actualidad, Daniel Bisogno -de 49 años de edad- y Ventaneando, han demostrado que no entienden porqué no se puede hablar del cuerpo de otros.

La polémica de hace 23 años atrás, mostraba como Daniel Bisogno criticó a Ana Bárbara por sus ojos diciendo “los tiene muy separados” y llamándola “marciana”.

Pero no creas que los comentarios del conductor pasaron por alto a los oídos de Ana Bárbara.

Ana Bárbara fue a Ventaneando a enfrentar a Daniel Bisogno, “no tienes pantalones, aberración”, le dijo

Ana Bárbara fue criticada sin sentido por Daniel Bisogno en Ventaneando, por lo que la cantante contactó a Pati Chapoy para exigir el derecho de réplica.

Según la información mostrada por ‘La historia detrás del mito’, Pati Chapoy se dijo dispuesta a que Ana Bárbara fuera al foro a enfrentarse con Daniel Bisogno.

Daniel Bisogno (@bisognodaniel / Instagram )

Sin embargo, la propia cantante reconoce que llegó muy enojada y con ganas de decirle de todo al conductor que días antes la llamó “marciana”.

Primero hay que destacar que Daniel Bisogno cambió totalmente su semblante cuando vio que llegó Ana Bárbara al foro, pues Pati Chapoy no le advirtió que eso pasaría.

En cuanto la cantante se sentó, enfrentó al conductor y en pocas palabras le dijo “dímelo en la cara o tiene pocos (señalando huevos) pantalones”.

En ningún momento Daniel Bisogno pudo repetir sus comentarios frente a Ana Bárbara, y menos mientras la cantante lo llamaba “aberración” en su propio programa.

¿Pati Chapoy creía que Daniel Bisogno era inmaduro? Lo abrió para que Ana Bárbara se quedara en Ventaneando

No solo fue que Ana Bárbara enfrentó cara a cara a Daniel Bisogno en Ventaneando, sino que Pati Chapoy ni le avisó a su colega y luego terminó por sacarlo del cuadro.

Entre palabrería que el conductor decía a Ana Bárbara para interrumpirla, Pati Chapoy tomó la decisión se sacarlo de cuadro, pues ya había hecho un trato con la cantante.

Claramente la figura de la cantante era más importante que la de Daniel Bisogno, pues Pati Chapoy sacó del cuadro a su colega para que Ana Bárbara se quedara.

Y tal parece que hasta ese momento el conductor no mostraba mucha madurez, pues Pati Chapoy le hizo ver que podía salir de cuadro sin replicar porque ya estaba madurito.

“Le vamos a pedir a Bisogno que se vaya atrás de las cámaras porque quiero entrevistarlas a las dos (Ana Bárbara e Irma Serrano) como eres un hombre muy maduro lo vas a aceptar y luego regresas y asunto arreglado”. Pati Chapoy, conductora.

Aunque Daniel Bisogno reconoció que lloró por coraje sobre la humillación que vivió en Ventaneando, terminó por darle flores a Ana Bárbara.

Así se vivió completa la discusión entre ambos en pleno programa en vivo de Ventaneando:

Tras su pasado con Daniel Bisogno y lo que pasó con Yuridia, Ana Bárbara pide a medios de comunicación respeto

Así como le pasó a Yuridia con Ventaneando, lo mismo le sucedió a Ana Bárbara con Daniel Bisogno, así que la cantante de “Bandido” dio su postura actual al respecto.

Comentarios del pasado están siendo revividos para mostrar la clase de programa que es Ventaneando y ante ello, se pidió la opinión de Ana Bárbara sobre lo que vivió hace 23 años.

La cantante dijo a los micrófonos de ‘De Primera Mano’ que lo único que podía hacer era pedir respeto de los medios de comunicación como los humanos que son.

“Tiene que haber códigos de respeto a los seres humanos no porque seamos artistas, sino porque somos humanos, así de fácil”. Ana Bárbara, cantante.

Asimismo, Ana Bárbara explicó que hay formas en las que se pueden hacer comentarios sobre algún detalle en el físico de otros, más no en la brutal forma en que se hacía.

“Hay que saber, porque se vale el respeto, hoy, antes y de aquí en adelante para siempre. Las burlas tontas nunca debieron haber existido, el daño colateral no saben lo que hace”. Ana Bárbara, cantante.

Finalmente Ana Bárbara recordó que los errores se comenten una sola vez y no se pueden volver a repetir, “ni en radio, ni el tele, ni en video”.