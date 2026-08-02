Dani Flow y su familia celebraron el cumpleaños de su segunda hija Jovalie, con un festejo que se prolongó dos días.

Por el cumpleaños de Jovalie, Dani Flow compartió una foto familiar con sus tres hijas, su esposa Jocelyne Lino y su pareja Valeria Zepeda, reconfirmando su relación poliamorosa funcional.

Jovalie, hija de Dani Flow, cumple dos años y así fue su festejo

Con un post en sus redes sociales, el cantante de 30 años de edad, compartió el festejo por el segundo cumpleaños de su hija Jovalie, a quien tuvo con Valeria Zepeda.

En una foto familiar que se llevó el protagonismo de la sesión de fotos, fue que compartió que sigue firme en su decisión de tener ser poliamoroso, así como de ellas de aceptar la relación.

Dani Flow y su familia. (@daniflowmx)

Dani Flow celebra el cumpleaños de su hija Jovalie. (@daniflowmx)

Según lo mostrado en las fotografías, la familia de Dani Flow, conformada por tres hijas y dos esposas, se vistieron en color blanco para el cumpleaños de Jovalie.

Asimismo, compartieron que la decoración fue con abejas y colores amarillos.

Dani Flow con su novia Valeria Zepeda. (@daniflowmx)

Dani Flow con su esposa Jocelyn Lino. (@daniflowmx)

Por su parte, Valeria Zepeda compartió en sus historias de Instagram el momento en que Jovalie jugaba con un tocador y maquillaje de juguete, asegurando que era su actividad favorita.

Dani Flow celebra el cumpleaños de su hija Jovalie. (@daniflowmx)

Hijas de Dani Flow. (@daniflowmx)

Dani Flow le festejó su cumpleaños a Jovalie por dos días

El cantante Dani Flow compartió momentos del cumpleaños de su hija Jovalie, además de que se supo que el festejo se alargó por dos días.

Desde Instagram Stories, Valeria Zepeda y Jocelyne Lino mostraron que hoy 2 de agosto de 2026, seguían de fiesta los niños, pues les colocaron una alberca con globos y aseguraron era una “pool party”.