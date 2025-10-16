No es ningún secreto que Dani Flow es aficionado de Chivas, tampoco lo es que le gusta encender la polémica con frases o como en este caso, que usó el jersey de Omar Bravo en la presentación de su nueva canción.

Incluso las mismas canciones de Dani Flow son polémicas, al ser muy explícitas llaman la atención y dan de qué hablar. Además, no es la primera vez que sale en ‘apoyo’ de un jugador de Chivas.

Hace unos meses, el reguetonero salió con la playera de Chicharito Hernández cuando era criticado por sus videos sobre la ‘energía masculina y femenina’.

Y con respecto a Omar Bravo, parece no tendrá manera de salirse de su acusación y El Rebaño ya lo borró de su historia, pero disimuladamente.

Dani Flow enciende la polémica al utilizar un jersey de Omar Bravo en la presentación de su nueva canción

Omar Bravo se encuentra en boca de todos por su acusación de abuso sexual infantil, ya fue vinculado a proceso. Sin embargo, Dani Flow se atrevió a salir con una de sus playeras en la presentación de su nueva canción.

Fue el mismo Dani Flow que subió un video en sus redes sociales. Se le puede ver de espaldas con el jersey de Omar Bravo, luego se voltea y comienza a cantar.

En los comentarios se pueden algunas personas indignadas y otras apoyándolo: “Esa camiseta está bien ilegal", “con la de Omar Bravo .... chulada”.

Como dato curioso, esa camisa es de la temporada 2004-2005.

Chivas borra a Omar Bravo de su historia

Omar Bravo era considerado una leyenda en Chivas, pero eso se terminó. Después de ser vinculado a proceso por abuso sexual infantil, con prisión preventiva oficiosa, el club lo borró de su historia.

En el Estadio Akron quitaron su playera y su récord goleador, recordemos que es el máximo anotador de Chivas. Además, se había considerado que Omar Bravo fuera embajador de Guadalajara para el Mundial 2026, pero ya no.

Todo esto sin que el club publicara algo oficial.