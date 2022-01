Daff Hoffman, familia de YosStop, denuncia amenazas por parte de Enrique Fabio Núñez Guerrero, quien al parecer es abogado de su expareja.

La familiar de YosStop dijo en un video, que el próximo 10 de enero tiene la cita con el juez, por lo que el equipo legal del denunciado la ha amenazado para que no se presente.

Daff Hoffman aseguró que desconoce los alcances de las personas y prefirió compartir su situación, antes que minimizar lo que está viviendo.

La familiar de la famosa youtuber reconoció “puede que no me conozcan”, pero pidió apoyo para que su mensaje fuera difundido pues teme por su vida y la de sus hijos.

Explicó que vive un proceso legal con su expareja; sin embargo, dio el nombre de Enrique Fabio Núñez Guerrero persona por la que es amenazada.

“Los abogados de mi agresor han estado intentando comunicarse conmigo para llegar a un arreglo, él cual es que no me presente a esa audiencia”.

Hoffman sostuvo que teme que “ellos quieran impedir que llegué”, pues dijo no acceder al arreglo que buscaban tener sobre el proceso legal.

“Me hizo mucho ruido que me dijeran que no me convenía ir y que tenían comunicación con mi familia”.

