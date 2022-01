¿Quién es Daff Hoffman?, la prima de YosStop que denunció a su ex por violencia el día 6 de enero del 2022.

De acuerdo con la denuncia de Daff Hoffman hecha en redes sociales, los abogados de su pareja la amenazaron y ella se encuentra aterrada.

Por lo que dijo en su video, si algo le llegara a suceder algo a ella o sus hijos el responsable sería Enrique Fabio Núñez Guerrero, abogado de ‘Búho Legal’

Daffne Hoffman, conocida en redes sociales como Daff Hoffman, es hija del hermano mayor de la actriz Ginny Hoffman, David Hoffman.

Y aunque Daff Hoffman no es muy reconocida en el mundo del espectáculo, la prima de la youtuber conocida como YosStop, llamó la atención al acusar a su padre de violencia física y emocianal.

Asimismo, Daff Hoffman se ganó un lugar en los medios de comunicación al dar entrevistas sobre la acusación en contra de YosStop por posesión y divulgación de pornografía Infantil.

Sobre su prima, Daff Hoffman defendió que la youtuber no había cometido ningún crimen ya que se solo estaba egerciendo su derecho a la ‘libre opinión’.

En sus cuentas de redes sociales, además de mencionar que es madre y que se encuentra separada del padre de estos, Daff Hoffman no ha revelado mucha información sobre sí misma.

Sin embargo, nuevamente Daff Hoffman acaparó los medios de comunicación al acusar a su ex por violentarla.

Y es que en un video, la prima de la youtuber hizo del conocimiento público que está siendo amenazada por los abogados de su ex pareja.

“Me hizo mucho ruido que me dijeran que no me convenía ir y que tenían comunicación con mi familia”.

Daffne Hoffman